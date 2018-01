Policía busca a mujer que apuñaló a un hombre tras una discusión

La Policía de Maldonado busca a una mujer que esta mañana apuñaló a un hombre en una casa ubicada en las calles Cacique y Bambú, del barrio San Antonio.



La mujer le dio una puñalada en el tórax al hombre que ahora se encuentra en estado grave en el centro de tratamiento intensivo de un hospital fernandino, confirmaron fuentes policiales a El País.



La autora del puntazo llegó al lugar acompañada de otras mujeres. Según trascendió, la mujer increpó al ocupante de la vivienda por causas aún no establecidas.



La discusión subió de tono y terminó con la puñalada aplicada en medio del tórax del dueño de casa. Del enfrentamiento también participaron varios allegados tanto del hombre como de la mujer.



Una de las acompañantes de la atacante sufrió un corte en la cabeza al recibir un cuchillazo lanzado por uno de los presentes.



La Policía teme que ahora se desate un nuevo enfrentamiento entre los familiares del dueño de la casa y la atacante junto con sus acompañantes.



No se descarta que el incidente fue provocado por diferencias a la hora de comercializar estupefacientes. La mujer que atacó al hombre no tiene antecedentes penales.