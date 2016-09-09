Policía busca a dos integrantes de una peligrosa banda de rapiñeros

Los delincuentes son responsables, junto a otros dos hombres que ya están en prisión, de cometer hurtos y rapiñas, principalmente en zonas de Montevideo y Canelones, según informó Interior.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado esta noche para dar con el paradero de Víctor Francisco Suárez Pintos, de 27 años y Diego Nicolás Cardozo Merdalet alias "Diego la Cocona", de 26, ambos con antecedentes penales.

Estos hombres eran "integrantes de una peligrosa banda de delincuentes que se encontraba perpetrando diversas rapiñas y hurtos, en el departamento de Montevideo y Canelones", según informó el comunicado.

El Ministerio solicitó "la colaboración de los ciudadanos sobre cualquier dato o información que puedan aportar para lograr establecer la ubicación o paradero de estos peligrosos delincuentes haciéndolo al teléfono 911 o por el 0800-5000 o a cualquier Unidad Policial asegurando la total y absoluta reserva de su identidad".

En la misma banda participaban los hermanos Juan Alberto Delgado Rigali, de 24 años y Cristian Armando Delgado Rigali, de 22 años, ambos con antecedentes penales.

Estos hermanos fueron detenidos en la tarde del jueves en el marco de una investigación llevada adelante por la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Tras declarar ante la Justicia, fueron procesados con prisión "por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de hurto especialmente agravado en calidad de coautores”

La investigación.

El trabajo policial permitió determinar que un gran porcentaje de víctimas de la banda eran comerciantes. Esto motivaba a que los delincuentes realizaran las rapiñas en horas del día, ya que en la noche los propietarios regresaban a sus domicilios.

Otros de los delitos que cometía la banda eran hurtos en fincas en momentos que sus moradores o propietarios estaban ausentes, operando principalmente en la ciudad de Sauce y Toledo.

Mediante información que recababan, los hermanos lograban establecer los horarios en que las casas se encontraban solas, dando la información al resto de los integrantes de la banda, para efectuar los hurtos y luego repartir el botín.

Según los datos aportados por el comunicado, estos delincuentes están asociados a la denuncia realizada por el Alcalde de San Antonio, quien denunció el robo de una casa.

Víctor Francisco Suárez Pintos (izq.) y Diego Nicolás Cardozo Merdalet. Foto: Unicom

MINISTERIO DEL INTERIOR