La policía británica liberó bajo fianza a los jóvenes detenidos por el ataque homófobo

La policía británica liberó bajo fianza el sábado a los cinco jóvenes que habían sido arrestados en relación con el ataque a la uruguaya Melania Geymonat y su novia, quienes se negaron a besarse ante un grupo de jóvenes en un autobús en Londres.

La policía de Londres arrestó el viernes a cuatro adolescentes de entre 15 y 18 años, sospechosos de estar implicados en lo que un responsable policial calificó de un "ataque asqueroso". El sábado, la policía detuvo a otro adolescente de 16 años, sospechoso de robo.



Los cinco "arrestados fueron liberados bajo fianza hasta inicios de julio", apuntó la policía en un comunicado, donde añadió que los agentes "no están buscando a ninguna otra persona en conexión con este incidente".



La uruguaya Melania Geymonat, de 28 años, explicó en Facebook que ella y su novia Chris volvían en autobús de madrugada a su casa en el popular barrio de Camden, en el noroeste de Londres, el 30 de mayo, cuando al menos cuatro hombres las acosaron, las golpearon y les robaron antes de desaparecer.



"Nos abrazamos o nos besamos y los hombres se sentaron detrás de nosotras. Eran al menos cuatro, todos jóvenes, y ubico a uno solo porque hablaba español. Los otros tenían acento británico", contó Geymonat a El País el jueves pasado.



"Nos empiezan a decir ´lesbianas´, hacían alusión a posiciones sexuales y pedían que nos besáramos. Traté de descontracturar la situación, diciendo que estaba mal lo que hacían, y en un momento Chris quedó en el medio, me doy vuelta y vi que había tres de ellos pegándole", contó la uruguaya.



Geymonat sostuvo que en ese momento le comenzaron a pegar a ella: "Empecé a chorrear sangre, lo siguiente que recuerdo es que bajamos y estaba la policía ahí. Los hombres ya se habían bajado. Tengo baches, pero no estábamos borrachas ni nada".

"No es nuevo"



El incidente ocurrió en la madrugada del 30 de mayo, según la policía, cuando las dos mujeres tomaron el autobús hacia Camden.



Ambas mujeres fueron golpeadas varias veces antes de que los hombres les robaran el teléfono y el bolso, y salieran corriendo del vehículo. Las víctimas, con heridas en la cara, fueron trasladadas al hospital.



"Fue un ataque asqueroso a dos mujeres", dijo el comisario Andy Cox.

Se están investigando las imágenes de las cámaras de seguridad, precisó el comisario, y añadió que seguían pidiendo colaboración ciudadana para esclarecer el caso.



Geymonat dijo a la BBC que ya había sufrido "mucha violencia verbal", pero nunca hasta ahora había sido atacada debido a su sexualidad. "Estuve y sigo estando enojada", aseguro. "Fue aterrador, pero esto no es nuevo".



Tras darse a conocer el ataque, las reacciones de los políticos no se hicieron esperar. "Fue un ataque enfermizo y mis pensamientos están con la pareja afectada", dijo la primera ministra Theresa May. "Nadie debería tener que ocultar nunca quiénes son o a quién aman y debemos trabajar juntos para erradicar la violencia inaceptable contra la comunidad LGTB".



Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, principal formación de la oposición británica, calificó los hechos de "absolutamente chocantes" y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó un "ataque homófobo y misógino".