Las pistas hasta el momento sobre cuáles de los reclamos del agro podrían prosperar

La frase repetida por todos los actores es la de buscar soluciones para cada sector contemplando la realidad heterogénea de los mismos. El flamante ministro de Ganadería, Enzo Benech, fue tajante ayer al decir: "Queremos sentarnos a la mesa a conversar y no hacer anuncios fáciles", aunque dejó en claro que "hay que tomar medidas". Pero más allá de eso, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo consideraciones al respecto de algunos de los planteos que pretenden presentar los ruralistas al gobierno.

Un dólar a $ 36 (hoy está a $ 28,22 a la compra y $ 28,92 a la venta)

Parece difícil lograr soluciones. Miranda dijo ayer en conferencia: "El precio del dólar no es controlable por el Estado uruguayo. La maquinita de hacer billetes no la tiene el Estado uruguayo”. Hoy ahondó en radio Sarandí: “Plantear que el dólar hay que llevarlo a $ 36 eso tal vez haya que hablarlo con la Reserva Federal norteamericana mucho más que con el gobierno uruguayo. La variable dólar en alguna manera se puede controlar y de hecho el Banco Central ha salido en reiteradas veces a intervenir para mantener el precio del dólar que se cae sino”.



Esta semana, en declaraciones a radio Sarandí, la vicepresidenta Lucía Topolansky reconoció que hay atraso cambiario: "Es verdad que hay un poco de atraso cambiario y no lo niego. Pero el dólar ha bajado en el mundo. Tenemos que mirar los problemas con mucha detención y ahí poder ver", señaló.



El año pasado el Banco Central realizó compras récord por US$ 3.624 millones y el dólar interbancario bajó 1,68% "punta a punta" mientras que al público, en las pizarras del Banco República, la divisa estadounidense cayó 0,98% a la compra y 1,96% a la venta (respecto al cierre de 2016), al finalizar en $ 28,35 y $ 29,05 respectivamente.

Rebaja en el precio de los combustibles o su libre importación. Bajar el precio del gasoil de $ 40,40 a $ 26



No ha habido expresiones al respecto. El gasoil tuvo un aumento de 4,8% en enero, el menor de los realizados a los combustibles, debido a que según Ancap "la tarifa actual del gasoil está más alejada de la paridad de importación que la brecha que presenta la nafta". Ancap aclara en su página web al explicar la paramétrica que con esto "se busca en esta instancia mejorar la competitividad del primero". La respuesta daría a entender que este factor ya habría sido contemplado.

Reducción de la contribución inmobiliaria rural



Dentro del Frente Amplio son críticos con el tema porque sostienen que es algo que ya se planteó a nivel de las intendencias con anterioridad y que ya se atendió el planteo con una rebaja de 18%.

Evitar la duplicación de los pagos del Impuesto de Primaria



La medida estuvo en la propia campaña electoral del Frente Amplio. Miranda discrepó ayer con esto en conferencia de prensa y dijo que el Impuesto a Primaria es "universal" y tiene una "buena finalidad".

La reducción de las tarifas de energía eléctrica



Es la demanda que tiene más chances de progresar. “En el arroz hay un costo como el de energía que es importantísimo y ahí hay que ver medidas concretas para solucionar el tema tal vez como se hizo con la lechería en su momento (se rebajó la tarifa eléctrica)”, dijo Miranda hoy en radio Sarandí. “Viendo los costos de energía en la producción habría que valorarlos y verlos. Hay que discutirlo técnicamente”, agregó.

Exoneración de los aportes al BPS de productores pequeños y colonos con menos de 50 hectáreas



No ha habido expresiones al respecto.

Más firmeza en el combate al abigeato



No ha habido expresiones al respecto.

Mejorar la seguridad pública



No ha habido expresiones al respecto.

Cerrar acuerdos comerciales con otros países



No ha habido expresiones al respecto.