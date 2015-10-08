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El País Información

Pidió un helado, lo pagó y lo tomó; pero después sacó un arma y los robó

08/10/2015, 12:58
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Un hombre llegó ayer a una heladería y pidió un helado. Como un cliente más, lo pagó y luego lo tomó tranquilamente en el lugar. Pero antes de irse sorprendió a una empleada con un arma.

Ayer miércoles sobre las 20 horas, un hombre llegó a la heladería ubicada en avenida Agraciada y Grito de Asencio, en la zona de Bella
Vista. Pidió un helado, lo pagó y se sentó a tomarlo en el local.

Al terminarlo, sacó un revólver y amenazó a la empleada, obligándole a entrar en la cámara de frío, donde la dejó encerrada.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo el delincuente tomó la billetera de la trabajadora y escapó.

La Policía analiza las imágenes de la cámara de seguridad del comercio para identificar al rapiñero.

montevideo

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