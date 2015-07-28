Pidieron sobras de pizza y les dijeron que no; al otro día volvieron a robar

La pizzería ya había cerrado pero el dueño, dos empleados y un amigo se encontraban adentro. Dos delincuentes armados rompieron la puerta de vidrio y les robaron dinero, un celular y una moto. El propietario los reconoció: la noche anterior también habían estado allí.

El dueño de una pizzería ubicada en Veracierto y Andrés Latorre se encontraba pasada la medianoche junto a dos empleados y un amigo.

Minutos después de cerrar el negocio, dos delincuentes armados llegaron y tras romper la puerta de vidrio ingresaron amenazando y exigiendo dinero.

Además de la recaudación, obligaron al dueño de la pizzería a entregar las llaves de su moto. A otro de ellos le robaron el celular y escaparon en la moto del dueño de la pizzería.

El comerciante dijo a la Policía que los hombres que le robaron habían estado el día anterior a la misma hora exigiéndole recortes de pizza y les dijo que no.



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