Piden exoneración por tener el contenedor en la puerta

Oposición dice que IMM debería cobrar menos Contribución.

El edil nacionalista Diego Rodríguez propuso que la Intendencia de Montevideo otorgue una rebaja de Contribución Inmobiliaria, de un 50 a un 100%, a aquellos vecinos que tengan un contenedor de basura frente a sus viviendas.

Según el edil —que pidió una reunión con el intendente y un estudio de un decreto como puntapié para trabajar en este tema —"no existe un sistema justo ni equitativo" con la ubicación de contenedores, ya que "no rotan". Y si lo hicieran siempre, provocaría "un traslado del problema" a otro.

Rodríguez propone un sistema voluntario. Una vez que los vecinos sepan que tendrán exoneraciones tributarias, contribuirían a mantenerlos, dando aviso a las autoridades cuando existan situaciones de desborde de basura o faltas que se cometan.

En caso de que no existan voluntarios, la Intendencia deberá priorizar zonas alejadas de puertas y ventanas de las casas, como ser: muros, esquinas abiertas o zonas no habitadas.

En el decreto también se propone crear una comisión en cada centro comunal que estudie los circuitos, rotación y ubicación de los contenedores. El objetivo es que se atiendan los reclamos cuando afecten la visual, los ruidos o la higiene de la propiedad en forma directa.

A su vez, propone crear un sistema coordinado temporal donde cambien las calles y circuitos.

Argumentación.

Rodríguez entiende que la forma en que la Intendencia procede a decidir dónde colocar un contenedor acarrea una "ilegitimidad manifiesta". El edil dijo que no se consultó en ningún momento a la persona afectada, sino que se hizo "de manera arbitraria", por una decisión que no se desprende de ninguna resolución administrativa. El vecino afectado, agrega Rodríguez, tiene una vía de reclamo "totalmente ineficaz", ya que "hace años" muchos vienen reclamando sobre este tema, pero no han tenido soluciones de parte de la comuna capitalina.

"Para los vecinos tener un contenedor de basura en la puerta de su casa es un problema terrible; le puede llegar a cambiar la vida al que lo padece", manifestó el edil.

Rodríguez opina que el sistema de contenedores actual "no se adapta a la realidad e idiosincrasia uruguaya".

"Los montevideanos se ven sometidos a problemas como los que hemos padecido durante años de rotura de camiones, días de paro y huelgas con emergencia sanitaria, a un contralor y una administración de contenedores caótica, donde nada aparece regulado", indicó.

"Vivir en las calles por donde pasan los camiones y están ubicados los contenedores se ha vuelto dramático", agregó el legislador departamental.

Gestión de la IMM.

A principios de este año, el entonces director de Desarrollo Ambiental de la comuna (hoy director de Desarrollo Económico), Óscar Curutchet, indicó que la rotación de contenedores se hace "en algunos casos muy puntuales cuando el cambio no genera una distorsión".

"Hay un relevamiento hecho por el Servicio de Planificación de la División Limpieza, pero no podemos estar cambiando contenedores porque tampoco tenemos la cantidad para sustituirlos", manifestó.

En Montevideo hay 11.500 contenedores para residuos domiciliarios y más de 35 camiones levanta contenedores que retiran la basura en distintos horarios. En cada turno deben salir 28 de estos camiones, lo que permite pasar tres veces por semana por cada contenedor a vaciarlo.

En mayo, la administración de Daniel Martínez compró 20 levanta contenedores nuevos y 4.000 contenedores que fueron reemplazados, en su mayoría, por aquellos que fueron vandalizados y estaban en mal estado. Con una capacidad de 3.2 metros cúbicos, caben dentro de cada uno unos 500 kilogramos de residuos.

Con el objetivo de combatir el vandalismo que hay todas las semanas, este año la Intendencia decidió intervenir artísticamente unos 300 contenedores de residuos. Las intervenciones estuvieron inspiradas en las temáticas de distintos museos y centros culturales de la ciudad, indicó la comuna.

Edil pretende que colocación de contenedores deje de ser "arbitraria". Foto: A. Colmegna

SISTEMA DE LIMPIEZA DE MONTEVIDEO