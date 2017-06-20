Piden datos a Dinama de búsqueda de petróleo

Ambientalistas uruguayos pidieron ayer explicaciones a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) por el cese de la perforación petrolera a cargo de la empresa estadounidense Schuepbach Energy, en de Paysandú.

"Le pedimos información a Dinama, que es la que autorizó las perforaciones, porque la empresa públicamente no informó nada", dijo a Efe uno de los integrantes de Uruguay Libre de Megaminería, Raúl Viñas.

En este sentido, Viñas manifestó que desde su organización se enteraron del asunto gracias a un comunicado que emitió el principal accionista de Schuepbach, la empresa australiana Petrel, y que el motivo sería "paralizar temporalmente las labores de perforación" para darle descanso a la cuadrilla.

"Es raro porque la cuadrilla llevaba trabajando entre 10 y 15 días y a nadie se le da licencia en tan poco tiempo y también es extraño porque cada día de suspensión a la empresa le debe estar costando dinero", subrayó.

Asimismo, el ambientalista señaló que "algo grave" debe haber ocurrido.

En tanto, Viñas contó que el pasado 6 de junio recibió información de "gente de la zona" sobre "ruidos muy fuertes, tipo explosiones" que provocaron temblores a seis kilómetros de distancia y que están "tratando de verificar" la información con la Red de Observación de Sismógrafos de la Universidad de la República.

Por otra parte, fuentes de la petrolera informaron al diario El Observador que la detención de las obras se debe al "lento progreso" y los "inesperados" problemas en la perforación, por lo que entendieron necesario un descanso para considerar un cambio de estrategia y una revisión del equipamiento.

Sin embargo, manifestaron que el proyecto sigue "con normalidad" y esto solo significa una extensión en los plazos estipulados para comenzar la operativa.

Según estipularon, las perforaciones retornarían dentro de diez días, tras analizar la situación.

Cuando se consiga perforar los primeros metros de basalto, la empresa deberá esperar por una nueva autorización de Dinama previo a la perforación completa.

En 2012, Ancap firmó un contrato con la empresa estadounidense donde le concedió la "exploración y explotación en tierra firme de hidrocarburos", según informó la Presidencia uruguaya en abril de ese mismo año.

Buscan petróleo. Foto: Gerardo Pérez

PERFORACIÓN DETENIDA