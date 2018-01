Unas 15.000 personas ingresarán por el puente San Martín para la segunda quincena

Vehículos a lo largo de los 3.408 metros que tiene la estructura binacional, aglomeración en la explanada del lado uruguayo y colas del lado argentino, pautan el primer recambio turístico de temporada.



Unas 15 mil personas habrán ingresado por el puente San Martín cuando termine la jornada del sábado. Para el domingo se espera un movimiento similar o aún mayor dado que empezaron a retornar los turistas que llegaron para disfrutar de la primera quincena de enero.



Desde que empezó el verano hasta hoy, han ingresado más de 200 mil argentinos por el puente San Martín. “No nos dan tregua, el movimiento es intenso casi que todos los días y ya podemos establecer que hay un 12% de incremento en relación al año pasado” confirmó a El País Jorge Graciani, jefe de Migración de Fray Bentos.



Uruguay habilita en forma permanente ocho carriles de acceso y cuando la demanda es importante cómo la de hoy, solicita a Argentina utilizar parte de su superficie para habilitar otros tres carriles a contramano, de forma de atender con 11 vías de acceso y dinamizar el ingreso de visitantes al país.

A partir de hoy se da el recambio y la zona de egreso del puente San Martín se verá colmada también de argentinos volviendo a su país.



Estos días, fácilmente se pueden contar por miles los turistas que van y vienen por la principal frontera terrestre uruguaya. El peaje de Fray Bentos es además la principal fuente de ingreso de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU).

Camiones

La otra cara de la moneda la viven cientos de camiones que quedan “atrapados” en la frontera, porque la prioridad es atender al turista. “Con toda la superficie ocupada por automóviles, los camioneros no tenemos otra que esperar para movilizarnos. Esto se podría arreglar si extendieran el horario de atención los días viernes, pero no pagan extras y los funcionarios se limitan a hacer el horario de oficina que termina temprano en la tarde” se quejó un transportista ahora debe esperar al lunes, porque no tuvo tiempo de salir con su carga antes del sábado al mediodía.