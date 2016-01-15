Personal de Uber debió quedarse tres horas en seccional

Se produjo ayer otro incidente entre taxistas y representantes de la empresa Uber, que derivó en que estos permanecieran más de tres horas en la seccional 9 de Policía ubicada en el Estadio Centenario por temor a sufrir agresiones.

Aunque no se produjo ningún hecho de violencia física, los taxistas le gritaron "ladrones" y "chorros" a los representantes de Uber cuando dejaron la seccional. Un cordón policial los separó de los taxistas en ese momento.

Todo comenzó cuando por la mañana un taxistas que circulaba en las cercanías de Parque Batlle vio que había una camioneta de Uber cerca y que dos personas estaban informando tanto a posibles usuarios como a choferes interesados en ser socios conductores de la empresa. El taxistas convocó a sus colegas para que fueran al lugar y rápidamente llegaron varias decenas de taxis. A su vez un socio conductor de Uber que había visto la concentración que se estaba formando fue a advertir a las personas que promocionaban el servicio de lo que ocurría. Estas se dirigieron a la seccional donde permanecieron hasta pasadas las hora 15, cuando se retiraron.

Dos taxistas ingresaron a la comisaría y radicaron una denuncia contra los empleados de Uber por entender que habían incurrido en una provocación y el asunto pasó a la órbita judicial.

Enrique Mera, tesorero de la Gremial Única del Taxi, dijo a El País que "los taxistas circulan cinco o seis horas, durante las cuales hacen tres viajes por lo que la gente se pone nerviosa ante una provocación pero no hubo agresión". "Uber incita a otros a hacer algo que es ilegal, en un momento en que el movimiento está muy flojo, en que hay un rezago tarifario que lleva un año y medio y en que el taxista está desesperado tratando de llevar el jornal a la casa porque le sube la luz, el agua y el teléfono". Según Mera, los taxistas no tienen ningún dispositivo tecnológico que les permita detectar por donde circula un vehículo que fue tomado por un pasajero a través de Uber. "Pero los taxistas circulan por toda la ciudad y no hay manera de que no vean a una camioneta de Uber" como la que ayer estaba en Parque Batlle, sostuvo Mera.

Ya se había producido un incidente similar el pasado 7 de enero en el Parque Rodó cuando un numeroso grupo de taxistas rodeó a un móvil de Uber. En esa oportunidad, la gremial emitió un comunicado que decía que "un grupo de taxistas encontramos a una camioneta de Uber robando, concurrimos en este momento con nuestras herramientas de trabajo a cuidar el derecho del trabajo y convocamos a la policía para que concurra a detener al ladrón, en Sarmiento frente al Gusano Loco en la zona del Parque Rodó".

Sin embargo, fuentes de la multinacional dijeron a El País que los móviles se utilizan habitualmente en otros mercados donde está presente y no van a dejar de usarse en Uruguay pese a los incidentes.

Segundo incidente entre taxistas y Uber este mes. Foto: Foto: Francisco Flores.

Fue rodeado por decenas de taxistas en el Parque Batlle