Persecución y disparos hacia policías en Colón terminó con dos detenidos

Tres delincuentes que rapiñaron un comercio fueron perseguidos por la Policía y dispararon contra el patrullero. Finalmente, un joven de 15 años y un hombre de 37 fueron detenidos, mientras el tercero logró escapar.

En el mediodía de ayer martes, un móvil policial que recorría las intersecciones de avenida César Mayo Gutiérrez y camino Las Piedras, en Colón, se detuvo en un semáforo y fue alertado por un grupo de mujeres que momentos antes había sido rapiñado en un comercio.

Al mismo tiempo los agentes vieron a los tres delincuentes corriendo y comenzaron a perseguirlos.

Al darse cuenta de la presencia policial, los tres hombres dispararon contra el patrullero, alcanzando con una de sus balas al capó del auto.

Los agentes no respondieron con disparos ya que en ese momento había mucha gente en la calle y debieron pedir refuerzos al Centro de Comando Unificado.

Fue entonces cuando los rapiñeros se detuvieron frente a un auto que estaba estacionado. Le exigieron al conductor que los ayude a escapar, pero el hombre se negó y se tiró al piso, por lo que los delincuentes salieron corriendo.

Otro móvil llegó a la zona y comenzó a recorrerla. Finalmente detuvieron a dos de ellos: un joven de 15 y un hombre de 37 años. El tercero logró escapar.

Los detenidos tenían en su poder las cosas robadas en la rapiña denunciada por las mujeres y deberán declarar ante la Justicia.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que nadie resultó herido.



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