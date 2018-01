Pereira sostiene que si la "polarización" sigue, no habrá "una solución en el corto plazo"

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, advierte que si la "polarización" que hay en estos días por el conflicto en el sector agropecuario continúa, entonces "no va a existir una solución en el corto plazo".



En una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, Pereira destacó en primer lugar que "el agro no es homogéneo" y que "de hecho todos los sectores tienen dificultades de distinto tipo, lo que requiere de un análisis sector por sector para encontrar soluciones adecuadas".



El dirigente también señala: "No creo que el mecanismo sea el de polarizar posiciones que tienden a generar brechas innecesarias".



"He leído en estos días frases de los productores auto convocados, planteando que el Pit-Cnt es el ISIS del Uruguay, que el Uruguay no tiene que tener políticas hacia los pobres, y que si tiene que correr sangre que corra. Pienso que estas posiciones no son representativas del sentir de la sociedad uruguaya y que no contribuyen en nada a los debates de fondo sobre las necesidades de los productores rurales, sus propuestas e inquietudes", continúa el texto publicado por Pereira.



Y agrega que "las respuestas también son duras, terratenientes, oligarcas que andan en camionetas 4 por 4, golpeadores".



Es allí cuando opina que "si esta polarización continúa no va a existir una solución en el corto plazo, y cuando se resuelva va a ser con muchas heridas".



El presidente de la central sindical dice que "parece atinado la convocatoria al diálogo, en el que entendemos deben estar las organizaciones empresariales del sector rural, el gobierno y los representantes de los trabajadores rurales, a los efectos de que las posibles soluciones contemplen toda la problemática, incluyendo a los trabajadores rurales, que son el eslabón más fino en términos de ingreso de la cadena".



Y finaliza diciendo que "resulta clave entonces que los productores auto convocados vehiculicen sus demandas a través de las organizaciones empresariales existentes y la construcción de una plataforma con intención negociadora. Algunas de las propuestas no son de negociación y generan falsas contradicciones, por ejemplo que el Estado baje sus gastos en un 20%, porque eso sería renunciar a política en los sectores más débiles, es decir a los pobres".

RELACIONADAS El FA, que alentó movilizaciones previas, se ve ahora desafiado By EL PAIS El FA, que alentó movilizaciones previas, se ve ahora desafiado El FA, que alentó movilizaciones previas, se ve ahora desafiado Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro By EL PAIS Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro Un gobierno "entregado" y "sin reacción" By EL PAIS Un gobierno "entregado" y "sin reacción" Un gobierno "entregado" y "sin reacción"