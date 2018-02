Peña justificó el haber contratado a su hermano

La intendente de Lavalleja, Adriana Peña, justificó ayer la designación de su hermano como director interino del área de prensa de la comuna y reivindicó que una de las ventajas es que los cargos de confianza "no se dejan coimear, cosa muy difícil en una administración pública".

"Mi hermano no es contratado por la Intendencia de Lavalleja; es un pase en comisión que hace años viene acompañándonos, desde que estábamos en la diputación. Después pasó al área prensa, estuvo encargado y ahora, mientras nombramos otro director, él se encarga del área. Viene de ASSE, era secretario del director del Hospital (de Lavalleja)", explicó a radio Sarandí.

También se refirió al director de Vialidad, Gastón Elola, su pareja. "Fui yo la que dijo que el director de obras era mi pareja, no tengo que esconder mi vida porque soy transparente. Además, no me llevo un peso al bolsillo", dijo Peña quien agregó que los cargos de confianza "no se dejan coimear, cosa muy difícil en una administración pública, y yo puedo decirlo con toda la boca porque ha sido siempre igual". Peña acotó que su pareja Elola además "tiene una empresa y no le vende un producto a la Intendencia de Lavalleja, cosa que en otros períodos no sucedió".

Al igual que lo ha hecho el intendente de Soriano Agustín Bascou, la intendente de Lavalleja criticó en el programa radial a los políticos y planteó que será candidata a diputada "si es que sigo en esta basura de los políticos".

"No aspiro (a política nacional), me lo han endilgado y solo me ha traído dolores de cabeza. Lo más factible es que sea candidata a diputada por el departamento si es que sigo en esta basura de los políticos. Lo peor es que esto empezó desde mi departamento por gente que quiere cinco minutos de fama y tiene mucho que responder a la ciudadanía", dijo y se refirió al exintendente Herman Vergara: "Por malos blancos como él y los que lo siguen es que estamos en esto".

Peña concluyó que hace "las cosas pensando en lo mejor para hacer la gestión, no pienso en réditos políticos, porque la gente, la que recibe la gestión, es la que me va a evaluar si es que me voy a postular".

En Tacuarembó, el intendente nacionalista Eber Da Rosa opinó que lo de Caram, particularmente, no le hace bien al Partido Nacional ni al sistema político en general, y que este tipo de contrataciones existen en el Poder Ejecutivo.

"Son problemas de cada Intendencia. Cada una ha procedido de la forma en que lo ha hecho y cada una tiene sus códigos. Pero digo que no le hace bien al sistema político esta situación", afirmó Da Rosa.

"Yo no he designado familiares míos, no hay ninguna resolución al respecto", declaró el jefe comunal tacuaremboense a radio Monte Carlo.

Bascou.

A todo esto, el intendente de Soriano, Agustín Bascou anunció que no buscará la reelección en 2020 ni ser electo legislador, informó Radio Uruguay. Bascou dijo sentirse "cansado de la politiquería" y se quejó de que "hace siete u ocho meses que estamos en campaña política, es una vergüenza".

"Cuando hablamos de gestión, tenemos que sacarnos la politiquería, mientras los que estamos en la política no comprendamos que tenemos que sacar la politiquería de la gestión, Uruguay no va a poder salir", cuestionó el intendente y añadió que "vivimos haciendo política y no hacemos las cosas (...) Yo voy a ser intendente (hasta el final del período) y tengo la firme intención de que me voy, no me interesa la política, ni (ser) diputado ni intendente. Hoy quiero hacer las cosas bien, punto", sentenció.

Bascou quedó fuera de Alianza Nacional, luego de ser apercibido por la Comisión de Ética del Partido Nacional, a raíz de las compras de combustible a estaciones de servicio de su propiedad realizadas por la Intendencia de Soriano.

En el FA proponen ingreso por concurso.

El exministro y director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo Eduardo Brenta planteó reflotar un proyecto de ley que había presentado en 2008 para que en las intendencias puedan ingresar funcionarios solo por llamados públicos o sorteo. Esto no abarca los cargos de confianza política de los que disponen los intendentes de todos los departamentos. El planteo fue realizado el pasado domingo, durante la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio realizado en Piriápolis. En 2008, el texto había sido incluido dentro de la Rendición de Cuentas y aunque fue aprobado en comisión no contó con los votos suficientes en la Cámara de Diputados debido a que el Partido Nacional se retiró de sala recordó Brenta, en la reunión de la Agrupación según supo El País. El pedido formal se hará por parte de la Vertiente Artiguista, sector al que pertenece Brenta, en la Mesa Política y el Secretariado de Frente Amplio.

Por su parte, la senadora Constanza Moreira manifestó en la Agrupación su preocupación por el ingreso de funcionarios políticos en intendencias nacionalistas.