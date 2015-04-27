Pelea por un porro inició la balacera en que murió Blois

Una disputa por un "porro" de marihuana disparó el enfrentamiento entre dos barras que terminó con la balacera que mató a Pablo Blois en la madrugada del pasado sábado en Playa Hermosa. Tres personas detenidas ayer quedaron en libertad.

Un hombre se acercó a un grupo que se encontraban en el estacionamiento del boliche "Tijuana", ubicado en la parada 10 de Playa Hermosa de Piriápolis.

El hombre conocido por intentar conseguir drogas "de arriba" generó la reacción de su ocasional interlocutor. Los acompañantes de ambos generaron la primera riña registrada alrededor de la 1:00 de la madrugada del sábado en el estacionamiento del referido boliche.

En el lugar quedaron los restos de vidrio de un automóvil Chevrolet Astra en el que se desplazaban varios hombres.

Poco después de las 3:00 de la mañana, el mismo grupo de personas llegó al lugar acompañado por dos hombres que circulaban en una moto. Uno de ellos extrajo una pistola 9 milímetros y realizó varios disparos.

Un disparo impactó en la cabeza de Blois, que regresaba a su vehículo donde lo aguardaba un amigo. El disparo le provocó la muerte instantánea. Su amigo se tiró fuera del vehículo al sentir los disparos. Tres balazos impactaron en el auto, uno en el vidrio y los otros dos en la puerta del conductor.

La balacera provocó la reacción de las numerosas personas que a esa hora se encontraban en el interior del Tijuana. Sin embargo nadie dice haber visto lo ocurrido ni identificó a alguno de los involucrados en la pelea.

La Policía revisa las filmaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio de la rambla de los Argentinos y de otra de un comercio ubicado en la zona portuaria de Piriápolis. El video grabado por las cámaras de la estación de servicio detectan al Astra, las del boliche del puerto no tienen buena imagen pero se ve que el mismo vehículo estuvo estacionado enfrente del Tijuana hasta los primeros minutos del sábado, es decir, poco antes de que se generara la primera riña.

En tanto, la jueza subrogante de 10º Turno de Maldonado, Eugenia Ferrer, indagó en la víspera a tres hombres detenidos por la Policía por su presunta vinculación con los incidentes ocurridos fuera del parador Tijuana. La Policía entiende que ninguno de los tres fue el autor de los disparos que mataron a Blois, pero su relato puede ayudar a reconstruir lo ocurrido. En horas de la noche del domingo fueron dejados en libertad.

Hubo entre 15 y 20 disparos

En la refriega entre bandas ocurrida el sábado de madrugada en el boliche Tijuana de Playa Hermosa en Piriápolis que terminó con la muerte de Pablo Blois Castro de 35 años, fueron disparados entre 15 y 20 proyectiles, según la cantidad de vainas encontradas luego por los efectivos policiales. La jueza penal subrogante de décimo turno de Maldonado, Eugenia Ferrer, indagaba desde las 14:00 horas de ayer domingo a los primeros tres detenidos por la balacera, en busca de pruebas que den con el asesino.

Tres personas que estuvieron en los incidentes dieron su testimonio. Foto: M.Gallardo.

MALDONADOMARCELO GALLARDO