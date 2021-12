Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La semana pasada, la lista colorada que lidera la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, reunió en la casa de esa colectividad política a dirigentes, militantes y amigos del sector para despedir el año.

El encuentro hubiera pasado desapercibido de no haber sido porque, en una de las imágenes que la propia Ache Batlle compartió en redes sociales, se pudo ver a la funcionaria sonriente y flanqueada por el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el exlegislador, exministro y también ex candidato presidencial colorado, Pedro Bordaberry.



Hacía dos años que Bordaberry no tomaba parte de actividades político-partidarias ni ingresaba siquiera a la Casa del Partido Colorado. ¿Cómo debía leerse su presencia en este acto? ¿Era una señal de que la distancia que tomó de la política estaba comenzando a achicarse?



“Nada de retornos a la política, ni cosas de ese tipo”, explicó Bordaberry cuando El País le consultó sobre su presencia en la celebración. Aseguró que había concurrido a la despedida “al igual que muchos ciudadanos, sin cargo ni ambición alguna”. “No hay más que eso”, manifestó.



Sin embargo, Bordaberry aceptó la invitación de los organizadores para pronunciar unas palabras durante el encuentro. “Hoy soy un simple ciudadano colorado de a pie, y en esa condición es que estoy acá. Muy orgulloso de nuestro gobierno actual, y de los colorados como Caro (Ache Batlle), Adrián (Peña), Lito (Alfie) y Elena (Grauert), y muchos más que hoy están trabajando por un gobierno que creo que es muy bueno”, dijo el ex candidato presidencial en su mensaje a los presentes.



Dentro del Partido Colorado la pregunta se vuelve cada vez más insistente. ¿Vuelve Pedro? Los que saben dicen que sí. Y que no son pocos ni de poco peso los dirigentes colorados que, cada vez con más insistencia, le piden que regrese porque el Partido Colorado lo necesita. Dicen incluso que más de uno, que hoy ocupa algún cargo en el gobierno en representación de Ciudadanos o de Batllistas, le ha adelantado su intención de acompañarle en la próxima campaña electoral.



Dicen que Bordaberry escucha a todos. Que con nadie se compromete a regresar. Pero que tampoco a nadie se lo descarta. Es que falta mucho. Largar ahora supondría desgastarse inútilmente. ¿Con qué necesidad?



El resto del Partido Colorado observa. Varios ven en el presidente del Codicen, Robert Silva, a un candidato “cantado” para la próxima interna. Y creen que la transformación educativa que impulsa puede transformarle en una oferta de renovación para la vieja colectividad. Ciudadanos, ¿podrá superar en las urnas la ausencia de Ernesto Talvi y la forma en que éste dejó la política? ¿Y la lista 15? ¿Volverá a postular a José Amorín Batlle? ¿Aparecerá algún tapado? ¿Habrá algún Juan Sartori en la próxima interna colorada?



¿Y Cabildo Abierto? ¿Será cierto que, como dicen algunos, una candidatura de Bordaberry le permitiría a los colorados recuperar votos que en 2019 se fueron a filas del partido del general Guido Manini Ríos?



Habrá que ver.



[email protected]