200 pedidos de captura por homicidios y 51 por violaciones continúan pendientes

El 6 de diciembre de 2017, Christian "Kiki" Pastorino asesinó a su pareja, Alison Pachón, delante de integrantes de su familia, en una vivienda ubicada en el asentamiento La cachimba del piojo, en el barrio Tres Ombúes.



En ese momento su familia pidió justicia y las organizaciones feministas convocadas por la Coordinadora de Feminismos del Uruguay se manifestaron en una alerta. Días después, la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, Diana Salvo, autorizó al Ministerio del Interior la divulgación de la imagen de "Kiki" para que se pueda brindar información sobre su paradero.



Sin embargo, el femicida nunca fue detenido, y el sábado 17 de febrero asesinó durante una rapiña a Florencia Cabrera, una joven de 26 años que trabajaba en el Super Vero de La Blanqueada.



Ayer se supo que el director nacional de Policía, Mario Layera, ordenó la investigación de las actuaciones realizadas durante la búsqueda de "Kiki" tras el asesinato de Alison.

Es que el de "Kiki" no es el único caso en el que la persona requerida no es ubicada por la Policía. Según informó Búsqueda este jueves, desde 2012 se han acumulado 198 pedidos de captura por homicidios y 51 por violaciones que continúan pendientes. También hay 1.124 requisitorias por rapiña que no se han concretado.



Los pedidos de captura pendientes que datan desde 2012 son 25. A estos se les suman 28 más en 2013, 32 en 2014, 40 en 2015, 26 en 2016, 37 en 2017 y en los primeros meses de 2018 hay 10.



En el caso de los delitos de violación, hay 7 requisitorias vigentes desde 2012, 15 desde 2013, 13 de 2014, cinco de 2015, cinco más de 2016, otras cinco de 2017 y una del año que transcurre.



En el caso de las rapiñas, hay 349 pedidos de captura pendientes del 2012, 302 del 2013, 107 de 2014, 106 de 2015, 122 de 2016, 113 de 2017 y 25 de 2018.



Salvo, la fiscal que había pedido la captura de "Kiki" en diciembre, se mostró indignada al ser entrevistada por Telemundo el pasado lunes 19. Si bien dijo que "ni la Policía ni la Fiscalía fueron omisas", le llamaba la atención que el delincuente no fuera detenido, ya que había sido identificado y también se pudo ubicar la zona en la que podría encontrarse.