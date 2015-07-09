Pedido de procesar a policías es un "error que delincuentes aplauden"

"Si hubo un exceso —que hay que estudiar si lo hubo— tiene que tener una respuesta administrativa y no una acusación de este orden que es peor", dijo el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, manifestó hoy su discrepancia con el pedido de la fiscal de Maldonado, Adriana Arenas, de procesar sin prisión a siete policías de ese departamento por un presunto abuso de funciones durante una persecución a alta velocidad al automóvil de un peligroso delincuente, el que fue capturado.

Bonomi se mostró preocupado por el caso y dijo que el pedido de la funcionaria pública es "un error que los delincuentes aplauden" y consideró que si hubo abuso de funciones "que hay que estudiar si lo hubo, tiene que tener una respuesta administrativa y no una acusación de este orden que es peor".

Como informara hoy El País, abogados del Ministerio del Interior presentaron un recurso de inconstitucional y la jueza subrogante de 2° turno, Rossana Martínez, elevó el caso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante el seguimiento por una decena de calles de la ciudad de Maldonado, los policías dispararon 14 tiros al vehículo conducido por un conocido delincuente apodado "el Carancho". Cuatro disparos impactaron o rozaron al individuo perseguido, quien se entregó en la Seccional 6ta. de Maldonado. Su ladero, un sujeto llamado "el Pulga", no sufrió heridas.

En el Juzgado Penal de Maldonado, los siete policías reconocieron que dispararon en varias oportunidades contra el auto Chery QQ que manejaba "el Carancho". Sin embargo, solo uno dijo ver fogonazos desde el automóvil perseguido.

Fuentes del caso indicaron a El País que testigos señalaron que desde el Chery QQ sí hubo varios disparos hacia los efectivos perseguidores.

Aunque la fiscal Arenas solicitó el procesamiento sin prisión de los siete policías, sobre ellos pesa una investigación administrativa y un sumario que afectará sus ingresos en los próximos seis meses.

El secretario General del Círculo Policial, Ernesto Carreras, calificó de "barbaridad" la decisión de la fiscal Arenas de pedir el procesamiento de los siete policías por abuso de funciones. "Es la misma fiscal que pidió el procesamiento de 12 policías de Rocha y luego el Tribunal de Apelaciones lo dejó nulo. Ella tiene animosidad hacia la Policía", dijo.

Según Carreras, este tipo de decisiones "genera desánimo" a los efectivos que se encuentran en la primera línea de combate al crimen.

Eduardo Bonomi asume como ministro del Interior. Foto: Leonardo Carreño

BONOMI DISCREPÓ CON EL PEDIDO DE LA FISCAL DE MALDONADO