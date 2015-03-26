Pedían dinero para liberar a joven, pero resultó ser un falso secuestro

Una mujer llamó a la Policía desde Argentina para denunciar que la habían llamado exigiendo dinero para liberar a su hija. Pero la Policía llegó a la dirección aportada por la mujer y encontró a la supuesta víctima sana y salva y sin conocimiento de lo ocurrido.



La semana pasada la Jefatura de Policía de Montevideo alertó a la población por una nueva modalidad delictiva: llamadas a números privados para exigir dinero a cambio de la libertad de un familiar secuestrado.

Esto es en realidad una estafa, ya que el secuestro nunca se concreta y se piden sumas de dinero relativamente bajas para que el pago se pueda concretar con rapidez. Un caso como este fue descubierto por la Policía de Maldonado esta madrugada.

El servicio 911 recibió una llamada de una mujer desde Argentina, la que alertaba que su hija estaba en poder de desconocidos en Maldonado, los que solicitaban dinero para liberarla.

La madre de la supuesta víctima pasó la dirección de su hija, en el barrio San Francisco, y hasta allí fueron efectivos de la Seccional Primera. Al llegar, identificaron a la hija de la mujer que llamó, la que expresó estar bien y que nunca había sido privada de su libertad por nadie. De esa forma se verificó que el secuestro había sido falso.

Los delincuentes, al llamar, se identifican como una organización extranjera. Los rescates pedidos son de cifras relativamente bajas, entre US$ 5.000 y US$ 10.000, para que en caso de que una persona caiga en el engaño, pueda realizar el pago con rapidez.

Sobreexigencia sobre articulaciones generan daños en tendones y músculos. Foto: Archivo

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