Patronal del taxi y remiseros contra Uber en el Congreso de intendentes

Una delegación de los dos sectores se reunió con Sergio Botana, presidente del congreso, y se manifestaron en contra el desembarco de la aplicación en el país.

Este jueves, representantes de la Gremial Única del Taxi y del Centro De Propietarios de Remises del Uruguay se reunieron con Sergio Botana, presidente del Congreso de Intendentes, para manifestar sus críticas ante la llegada de la empresa Uber al país.

Javier Fardín, secretario de la Gremial, dijo en declaraciones a Radio Monte Carlo que para que Uber pueda participar legalmente "debería tener las mismas obligaciones que las empresas formales", algo que consideran que no ocurrirá.

Desde la Patronal aseguran que Uber es ilegal, porque no está regulado por el Estado. "Es repartir la miseria entre más gente", dijo Manuel Figueroa.

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