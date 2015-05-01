Patronal del Taxi: "Si este 1° de mayo no nos pegan, podremos trabajar"

El presidente de la patronal del Taxi, Óscar Dourado, dijo hoy que durante el feriado de hoy tendrán a disposición la mitad de la flota habitual y que esperan que este año no haya, como en otras ocasiones, agresiones hacia quienes quieren trabajar.

Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, dijo hoy a radio Monte Carlo que este viernes 1° de mayo la patronal tendrá disponible el 50% de la flota.

"Si este 1° de mayo no nos pegan y agreden podremos trabajar, que es lo que queremos la gente que construye el país", dijo Dourado.

Y señaló que en los últimos dos años ha ocurrido que quienes decidieron trabajar fueron agredidos y hubo pasajeros obligados a bajar de los taxis.

Dourado señaló que "los que somos trabajadores del taxímetro condenamos esas inconductas y estamos para servir a los ciudadanos, lo nuestro es un servicio público de pasajeros, hay gente que tiene que trabajar el 1° de mayo y trasladarse".

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"Hay gente que no entiende esto y que sale a amedrentarnos para que no cumplamos nuestro servicio", agregó.

Y consultado acerca de con qué mecanismos de seguridad cuentan dijo que van a usar "las mismas herramientas que ponemos para protegernos de los delincuentes para protegernos de quienes no nos quieren dejar trabajar".

Los taxis se podrán solicitar en las modalidades de Radio Taxi 141, 1919, 1771 o con la aplicación Voy en Taxi.

Los taxistas adheridos al Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) informaron por su parte que durante el viernes 1° de mayo no brindarán servicios en todo el día.

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taxi FOTO: Archivo El País

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