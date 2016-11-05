Patronal del taxi da marcha atrás; vuelve la "cero ficha"

Revocó la polémica medida tras una reunión con la IMM.

Quedó restablecido el beneficio de la "cero ficha" que la Patronal del taxi había decidido eliminar el pasado 1° de noviembre.

La marcha atrás de la gremial de propietarios se debió a una reunión con el director de Transporte de la Intendencia de Montevideo, Máximo Oleaurre.

Las partes se comprometieron "a buscar otras formas de incentivo que ayuden a mejorar el servicio, para satisfacción de los usuarios y de los taximetristas", según se afirma en el comunicado emitido ayer por la Patronal.

La anterior eliminación de la "cero ficha" había generado polémica en el propio sector del taxi, debido a que el actual asesor y ex presidente de la Cpatu, Oscar Dourado, señaló que había sido una decisión de los trabajadores.

Antonio Diez, dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), salió al cruce y dijo a El País que los dichos de Dourado no se correspondían con la realidad porque los trabajadores no estaban de acuerdo en eliminar la "cero ficha", aunque solo fuera entre las 12:00 y las 18:00 horas.

"Escuché que dijeron que había sido un pedido de los trabajadores, pero la realidad es que nosotros no pedimos nada. Es una decisión empresarial de la Patronal con todas sus radios", señaló Antonio Diez.

Según dijo Dourado a El País, lo que sucedía antes era que un conductor aceptaba un viaje que llegaba a la central de radio, pero en el camino, si una persona le hacía señas desde la calle, el trabajador tomaba ese viaje y no llegaba a buscar al otro pasajero.

De esa forma, podía bajar la bandera en el momento "y lograba llevarse unos pesitos más a la casa", aunque no cumplía con el sistema de radio.

"El objetivo es garantizar la mayor asistencia de trabajadores hasta el punto de recogida de los usuarios", había sostenido Dourado no bien se eliminó la "cero ficha".

La sombra de las app.

Durante la reunión mantenida entre la Patronal y el director de Transporte de la Intendencia, "la delegación gremial solicitó más y mayores controles contra la informalidad de las empresas instaladas y las que amenazan instalarse", se indica en el comunicado, en referencia a Uber, EasyTaxi y la recién llegada Cabify.

Se agrega que el jerarca comunal Máximo Oleaurre fue informado acerca de "la pérdida de 150 puestos de trabajo ya sufridos en el sistema de radio y administración gremial", y también a propósito del "endeudamiento que viene sufriendo el gremio, como así también el uso del seguro de paro".

Los taxis de la radio de Patronal retomaron la "Cero Ficha". Foto: Archivo El País

TITUBEOS EN TIEMPOS DE UBER