"Pasajera" que tendió celada a Uber es propietaria de taxi

IMM comunicó a taxistas que no enviará inspectores en otra emboscada.

La pasajera que tuvo un incidente con un chofer de Uber el martes al mediodía en Daniel Fernández Crespo y 18 de Julio, frente a la DGI, trabaja para la cooperativa del gremio del taxi y es propietaria de un coche con taxímetro.

Entrevistada ayer por Telenoche, María del Rosario Pérez Rodríguez aseguró que no hizo algo premeditado, aunque dijo que "quería ver qué pasaba con Uber y cómo funcionaba el servicio". También admitió que dirigió al chofer hasta la DGI porque "ellos no pagan", y reclamó que las autoridades intervengan para que no vuelva a suceder lo que hicieron los taxistas: detener un coche de Uber.

Sin embargo, en una reunión realizada ayer en la Intendencia, Daniel Martínez comunicó a los taxistas que los inspectores de Tránsito ya no responderán a sus llamados cuando realicen una emboscada a un coche de Uber. De esta forma, la IMM pretende evitar estos hechos que involucran a los choferes de Uber y alteran el tránsito cuando se cortan las calles. Sin embargo, Martínez aseguró que continuará con la fiscalización, algo que los taxistas dicen no se lleva a cabo.

El conductor de Uber que fue detenido, negó que haya habido una agresión a la pasajera —como trascendió en un mail anónimo por el cual fueron convocados los medios de prensa a cubrir la emboscada en el Cordón— y declaró que la mujer le tendió una trampa.

En este sentido, hay varias resoluciones de la IMM sobre transferencias de permisos de taxis que mencionan a María del Rosario Pérez Rodríguez y que la vinculan al sector al menos desde hace unos diez años.

El martes, la gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago, indicó a El País que la empresa no denunciará el hecho, aunque si el conductor lo hace, le dará respaldo.

"Tomamos muy en serio cualquier reporte de incidente, ya sea de parte de usuarios o socios. Todos ellos saben que deben dar aviso de inmediato ante situaciones de este tipo y que damos curso a cada caso en particular con la máxima seriedad. No hemos recibido ningún reporte con estas características de parte de ninguno de nuestros usuarios", indicó. Respecto a la "emboscada" y el retiro de chapas, Lago señaló que "los conductores saben que cuentan con nuestro respaldo en un 100%".

Pérdida.

"En enero, febrero y marzo las taxis dejaron pérdida. De 3.000 taxis que hay en Montevideo, 2.500 fueron a pérdida. Hoy si un auto paga una licencia o un aguinaldo, pierde plata. Calculo que tenemos una merma del 35% o 40% por Uber", declaró a El País el dirigente de la Patronal del Taxi (Cpatu) Marcelo Saporiti.

"Cuando salís a la calle, ves las banderitas rojas y te morís. Son muy bienvenidas todas las críticas para mejorar el servicio, pero eso es diferente a que venga una empresa a trabajar ilegalmente al país", señaló.

Saporiti fue ayer blanco de acusaciones por parte del sindicato de trabajadores del Taxi (Suatt), luego que hiciera declaraciones públicas tras el nuevo bloqueo de taxistas a un coche de Uber, ocurrido el lunes al mediodía en Daniel Fernández Crespo junto a la DGI.

El dirigente de Cpatu dijo a Subrayado en el lugar de los hechos, que "no tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre", y que "estos señores (los de Uber) son los Cristobal Colón del 2016, son gringos se llevan el laburo y no dejan un peso en el país. Necesitamos que esto se regule de una vez. Se tienen que ir".

Ayer en la mañana, en declaraciones al programa radial "No Toquen Nada", de Océano FM, el portavoz del Suatt Ary Wiedemann aseguró que Saporiti "con esa voz y esas palabras es un administrador de taxímetros que tiene más de 100 unidades a su cargo, es dueño de unas cuantas y es dueño de una estación de servicio".

Los vehículos administrados por Saporiti están "en las peores condiciones, en autos que se caen a pedazos, que tienen las ruedas lisas. Hace viajar a los pasajeros sin cinturones de seguridad en coches destruidos y nos hace trabajar a nosotros en condiciones miserables", denunció el portavoz del Suatt. "Escucharlo decir que está pasando hambre porque no le alcanza el jornal llenó de bronca a muchos compañeros, sobre todo porque él es uno de los principales responsables de esa situación", sentenció Wiedeman.

Discrepancias entre propietarios y empleados.

Mario Saporiti respondió que le parece bien que "(el dirigente del Suatt) Wiedemann salga a hablar, pero en vez de atacarme a mí, debería atacar a quien le saca el laburo. Si mañana se va Uber y me atacan o me pegan, bueno, son las reglas de juego. Pero hoy, que tenemos que estar todos juntos, salimos a mirar si sos alto, gordo o flaco".

El dirigente de Cpatu dijo a El País que "en este momento" no administra 100 unidades. "Sí administré 100 taxis, pero ahora creo que andamos en el entorno de los 70", precisó.

"Tuve estación de servicio pero ya no la tengo más. Y tuve una rentadora en la calle Arocena pero ya no la tengo más. ¿Cuál es el problema? Yo soy un tipo que arrancó de abajo, que en la crisis fue guardia de seguridad —lo cual Wiedemann se olvidó de decir— y que con mucho orgullo con eso mantuve a mi familia. Después, lo que yo sé hacer es trabajar", agregó.

Saporiti también indicó que tiene con su familia (esposa e hijos) "unos cuantos taxis, los que permite la ley", aunque no quiso especificar la cantidad.

El inspector municipal le quitó las chapas al auto de Uber. Foto: A. Colmegna

POLÉMICO BLOQUEO Y CORTE DE TRÁNSITO