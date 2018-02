A partir de febrero de 2019 se habilitará el sistema online para cambiar de mutualista

El Ministerio de Salud Pública anunció en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores que desde febrero de 2019 estará habilitado el sistema de cambio de mutualista a distancia.



El ministro de Salud, Jorge Basso, compareció esta tarde ante la comisión por la decisión del gobierno de no abrir el corralito mutual en febrero. El llamado lo hizo el legislador nacionalista, Javier García.



Según el legislador, "no se pueden limitar los derechos de los usuarios y su libertad para elegir una mutualista como forma de evitar un delito cometido por unos pocos que hacen las cosas mal".



En diciembre pasado, el MSP decidió no abrir el "corralito mutual" ahora en febrero de 2018 como una forma de erradicar la denominada "intermediación lucrativa", lo cual sigue generando rechazo en la oposición política.



A partir de ese decreto, el cambio de mutualista se puede realizar durante todo el año por tres razones: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad del usuario con la institución.



Se calcula que por mes 500 usuarios de la salud cambian de mutualista, pero la situación es diferente cada febrero cuando la cifra trepa a 5.000.



García adelantó que "la gente paga el Fonasa y tiene derecho a elegir (...) No se la puede tener presa contra su voluntad en una mutualista, hay que defender a la gente de bien y proteger sus derechos y perseguir a los delincuentes y a las mafias".