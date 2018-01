Los partidos irán a escuchar al agro

Un día después que se conociera la decisión del presidente Tabaré Vázquez de aceptar la renuncia de Tabaré Aguerre al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y mientras siguen las concentraciones de productores en reclamo de soluciones para el campo (ayer hubo una cerca de La Coronilla, Rocha), los diputados de la comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes decidieron ayer que irán a la reunión del 23 en Durazno, en la que se espera que las gremiales del campo hagan sus planteos. Así lo adelantó a El País el diputado blanco Alejo Umpiérrez. También se procurará que asistan senadores.

El diputado por Rocha, quien también es productor, recordó que siempre dijo que las gremiales agropecuarias habían apoyado mucho al exministro "y se estaban olvidando de los productores por sostener a Aguerre, por temor de que viniera alguno peor; la realidad es que se dieron los pronósticos, las gremiales quedaron rebasadas", opinó.

Umpiérrez consideró que como medidas paliativas para aliviar a la producción se podría implementar un sistema de "gasoil productivo", en función de las hectáreas que se exploten, diferir los aumentos de la contribución inmobiliaria y empezar a analizar reperfilamientos de deudas sin que esto implica cambios en la categorización de los productores. "El productor agropecuario necesita aire, tiempo. Lo que pasa es que lo grave es que los productores no tienen interlocutores, están gritando en el vacío. El gobierno y el presidente están de vacaciones y quizás estén intentando que este movimiento se diluya por sí mismo o torcerle el brazo y yo creo que si le torcieran el brazo, que se lo pueden torcer, la realidad no va a cambiar y, por lo tanto el problema va a seguir existiendo", opinó. Umpiérrez dijo que la lechería y el arroz son los sectores más complicados. "En la zona donde básicamente se practica el arroz no hay otra alternativa de cultivo. El 20% de sus costos es el gasoil y el 12 la energía eléctrica", señaló. Umpiérrez dijo también que se ha perdido la mitad de los productores granjeros en diez años y que este rubro también se ve afectado por el encarecimiento de la electricidad. "Es una cuestión social, porque sin quererlo o queriéndolo algunos, se está destruyendo el tejido social del campo en pro de una visión de un conjunto de empresas que pueden producir lo mismo o más pero que no significan sociedad, que son básicamente extranjeras", dijo el diputado.

"A puro tuit"

La situación en el agro genera "tiroteos" entre la oposición y el oficialismo. Andrés Berterreche, senador suplente del Movimiento de Participación Popular, y exministro de Ganadería, escribió un duro artículo en "La Diaria", crítico de las movilizaciones. "Estas movidas, a esta altura más políticas que gremiales, terminan dejando en orsai a las gremiales históricas del agro. Pocas cosas se pueden lograr para el sector agropecuario detrás de esta realidad, y para mí, que quiero y respeto al sector, nada de esto lo fortalecería verdaderamente. La imagen de los hombres y mujeres del campo arriados a puro tuit de unos yuppies urbanos me da, además, una profunda tristeza", escribió Berterreche. El legislador blanco suplente, Sebastián da Silva, respondió en Twitter: "Una editorial 100 por ciento tupamara. Ojalá le de la hombría para decirle lo mismo el 23 de enero en Durazno" a los productores.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry, consideró que "la renuncia de Aguerre prueba que tenían razón las gremiales cuando afirmaron que estaba ausente; tan ausente que había renunciado". Y Umpiérrez recordó que el precio de la tierra ha caído 20%. Por su parte, la senadora oficialista Daniela Payssé escribió en Twit-ter que le enviaron por error un mensaje de productores "autoconvocados" y dijo: "no me vengan a decir que detrás de esta movida no hay intereses partidarios", señaló.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado emitió un comunicado en el que señala que es "incomprensible" la "escasa disposición al diálogo del gobierno" con los productores rurales, cuyo número, además, viene cayendo.

Expectativa por lluvias: falta ya agua en Salto

Muchos productores agropecuarios de Salto, especialmente aquellos con pequeñas extensiones de tierras y sobre las zonas de basalto, aguardan con expectativas por las lluvias anunciadas para estos días debido a que las aguadas para sus ganados y pequeñas siembras han comenzado a perder sus reservas. Ya en algunos puntos del departamento las cañadas se han secado y arroyos con poco caudal ya tienen cortado el flujo de agua mientras los tajamares bajan sus niveles día a día.

El calor en la región provoca una mayor evaporación y el consumo de los animales más algunas bombas de riego, preocupan a los productores por el hecho de que si se posterga la caída de lluvias o no son lo suficiente para recuperar caudales, la situación los obligaría a tener que comenzar a movilizar sus rodeos para el aprovisionamiento de agua en forma diaria. El presidente de la Asociación Agropecuaria local, Daniel Constantín, explicó a El País que el problema "se está originando más cercano a la ciudad y en el extremo oeste del departamento". De todas formas, también falta agua al este del departamento.