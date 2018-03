Partido Independiente ratificó sus denuncias contra De León

Luego de que el senador oficialista y expresidente de Alcoholes del Uruguay (Alur) Leonardo de León llamase "carroñero" al senador del Partido Independiente Pablo Mieres, por las denuncias en su contra por supuesto uso indebido de tarjetas corporativas en la empresa mencionada, el abogado de ese grupo político, Pablo Donnangelo, las ratificó en todos sus términos. Todo indica que el fiscal Luis Pacheco se apresta a tomar una decisión sobre el asunto. Para Donnangelo, el senador de la lista 711 del exvicepresidente, Raúl Sendic, habría incurrido en "apropiación indebida".

"Hemos rechequeado todos los hechos denunciados sobre la tarjeta corporativa en ALUR. No hay errores ni falsedades", escribió en Twitter el senador Mieres. El senador de León había dicho que en los viajes en los que no llevaba viáticos utilizaba las tarjetas corporativas para pagar gastos de combustible, alojamiento y alimentación. El legislador también dijo que se lo acusaba de haber hecho gastos con tarjetas que no eran suyas, algo que dijo es falso. Los gastos investigados se realizaron de 2011 a 2015 y suman US$ 30.000 y $ 858.000. Se realizaron con plásticos Mastercard de Santander y Visa de BBVA.

Donnangelo hizo una conferencia de prensa ayer por la tarde en la que enfatizó que "no existe un solo error en la denuncia; es falso que contenga errores. el Partido Independiente denunció irregularidades en la utilización de la tarjeta corporativa por parte del senador de León y todos los gastos denunciados son gastos que se efectuaron con la tarjeta que utilizaba y que el senador pretendió justificar". El abogado señaló también que se comprobaron gastos del senador de León en el hotel Alvear de Buenos Aires, el día que había un acto de presentación allí de la fórmula presidencial, Tabaré Vázquez-Raúl Sendic y en el Santa Cristina de Durazno, en la misma jornada en que se realizaba allí una actividad de la fundación que creó el exvicepresidente.

Respecto al caso del hotel Alvear, de León aduce que mantuvo allí reuniones con empresarios y con respecto a su estadía en Durazno, sostiene que fue una coincidencia que ese día hubiese una actividad allí de la fundación de Sendic. "Dicen que me alojé en el hotel Alvear, eso es mentira y por otra parte se insiste en que pagamos nuestra participación de ese evento con la tarjeta corporativa (...) no nos hospedamos en ese hotel sino que simplemente tuvimos otra reunión en ese hotel con el embajador uruguayo en Argentina y empresarios energéticos, pero, repito, no nos hospedamos en este hotel y no pagamos nada vinculado al evento con la tarjeta", le dijo de León este miércoles al fiscal Luis Pacheco. De León presentó documentación que estudia ahora la fiscalía que, según sostiene, explica todo los gastos.

Donnangelo, por su parte, dijo que "algunos de estos gastos que son los que efectivamente se ha denunciado se efectuaron en el exterior sin que se hayan verificado en el marco de un viaje empresarial, de un viaje en representación de ALUR". Agregó que "de los estados de cuenta surgen gastos que no coinciden con las fechas en las que ALUR informa que el senador de León estuvo en viaje en el exterior en representación de la empresa". "Hay un viaje a Paraguay en Semana de Turismo que no figura dentro de los viajes empresariales en los registros de Alur, es un viaje que hay que investigar qué fue lo que pasó (porque) hay una serie de gastos solventados con la tarjeta de crédito", señaló Donnangelo. Con respecto a esto, de León le dijo al fiscal Pacheco que, por tratarse de una empresa privada, en Alur se trabajaba en Semana de Turismo. "La respuesta que voy a dar es que desarrollamos actividades en esos lugares en esa semana y pagamos un almuerzo en Cataratas en un restaurante pero la tarjeta corporativa no se usó para pagar alojamiento; fue solamente un almuerzo con empresarios paraguayos", dijo el senador cuando Donnangelo le interrogó sobre el punto durante la audiencia judicial. El senador dijo que no recordaba si para ese viaje específico recibió viáticos. "Es falsa la denuncia de Mieres de que haya gastos de alojamiento en ese lugar y período", señaló.

Sin embargo, el abogado del Partido Independiente insiste en que llama la atención que ese viaje a Paraguay no haya sido registrado como un viaje de trabajo de la empresa. "La justicia tiene que actuar de acuerdo a la ley. Entendemos que existen elementos para disponer el enjuiciamiento del senador de León. (...) Podría haber una hipótesis de apropiación indebida pero no le atribuyo calificación jurídica, no nos corresponde como denunciantes", dijo el abogado cuando El País le preguntó si veía un delito en la actuación del senador. Donnangelo recordó que a noviembre de 2017, de León no había devuelto ni rendido cuentas de los viáticos que percibía cuando viajaba al exterior.

En la audiencia, de León se quejó de que el Partido Independiente hubiese insinuado que estuvo en Ámsterdam por actividades de Alur pero Donnangelo aseguró que esa imputación nunca se hizo.

En la audiencia, de León descargó su furia contra Mieres. "Lo que sí resulta lamentable, es tener que pasar cuatro meses, mientras algunos hacían show y teniendo que estar explicándole a mi familia, a mis hijos, esa situación y que teníamos que esperar al día de hoy, otros se dedicaron, se dedican y van a seguir dedicando a ese tipo de hacer política que rechazamos. No le deseo a nadie tener que pasar por esta situación, que fue un mero enchastre del senador Mieres", se quejó. Cuando Donnangelo le pidió que especificara qué gastos de los que figuraban en los estados de cuenta que presentó el Partido Independiente en su denuncia no eran suyos, señaló que estaban especificados en un anexo que entregó a la fiscalía. Negó que fuera el único directivo de Alur con tarjeta.

"La palabra final la tiene la Justicia. En las próximas semanas veremos si justificó o no justificó (de León sus gastos). El uso de las tarjetas no estaba reglamentado, lo cual no equivale a sostener que con la tarjeta se podía realizar cualquier tipo de gastos. Esa documentación se analizará y se llegará a una conclusión", señaló Donnangelo.

Defensa del "premio" de US$1 millón a Abengoa

El senador Leonardo de León explicó que el directorio de Alur estaba al tanto de las adendas que se le hicieron al contrato para construir una planta de bioetanol en Paysandú que la oposición ha cuestionado. "El directorio estaba informado, porque se sabía de esta situación, porque algunos de los directores de alur eran también de Ancap (...) y si se pregunta por qué estas adendas no pasaron por el directorio es porque teníamos potestades tanto el gerente general como yo para sustituir al directorio y firmar los contratos", argumentó de León. Justificó el "premio" de US$ 1 millón a la empresa Abengoa, que construyó la planta, con el argumento de que esa empresa española otorgó mejoras financieras y no detuvo las obras ante incumplimientos de Alur.