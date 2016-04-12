Paro del taxi para evaluar conflicto y resultado de una reunión con la IMM

Comienza a las 16:00 del miércoles. Una hora más tarde se reunirán en Asamblea General donde, además de decidir la hora de finalización de la medida, se realizará un balance del conflicto.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), decidió realizar un paro el miércoles a partir de las 16 horas y una Asamblea General una hora más tarde para realizar "un balance del conflicto y evaluar los temas que se trataron en una reunión con la Intendencia de Montevideo", según se indicó desde el Suatt a El País.

La reunión con autoridades municipales se realizó este martes a las diez de la mañana, donde el sindicato presentó diferentes mecanismos para mejorar la seguridad en el sector.

Por ejemplo se propuso un protocolo único de seguridad en todas las radios, la formación de las operadoras para aplicarlo y una unificación de las claves de seguridad de este sistema de comunicación..

Otras propuestas manejadas por el sindicato es que existan cursos de seguridad para los choferes y las operadoras y seguro de vida para los taxistas.

Las fuentes consultadas explicaron que la próxima semana se realizará una nueva reunión con la Intendencia, donde se espera tener una respuesta oficial a lo planteado este martes.

Informe sobre conflictividad laboral.

Según un informe presentado este martes, el sector del transporte fue el que tuvo mayor conflictividad laboral debido a los múltiples paros realizados en reclamo por mayor seguridad a raíz de la muerte de dos taxistas.

Sigue la polémica por Uber.

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado, envió este martes una carta a la Intendencia de Montevideo, solicitando que se vuelva a fiscalizar a los choferes de Uber y que "se dé la baja a la señal de dicha app".

En la carta, dirigida a Daniel Martínez, Dourado explica que siente "satisfacción" por el "apoyo manifiesto del gobierno al trabajo uruguayo en las manifestaciones del Señor Presidente Dr. Tabaré Vázquez".

Más adelante, acusa a Uber de haber incumplido la supuesta promesa de "detener su actividad hasta tener la autorización de las autoridades".

Taxistas protestaron contra la instalación de Uber en Uruguay. Foto: Ariel Colmegna.

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