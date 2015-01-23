Paro de taxis desde las 18:00; el Suatt evaluará preacuerdo por despidos

La medida de hoy es para realizar una asamblea en la que evaluarán el preacuerdo alcanzado ayer para el reintegro de dos delegadas sindicales a Radiotaxi 141.

Hoy nuevamente el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizará un paro de actividades desde las 18:00 horas para efectuar una asamblea en la que evaluará el preacuerdo al que llegaron ayer con la Gremial Única del Taxi (patronal) por intermedio del Ministerio de Trabajo. La medida culminará cuando finalice la asamblea.

Habrá una concentración en la puerta del sindicato ubicado en calle Clemente César entre San Martín y Marmarajá.

El preacuerdo consiste en el reintegro de las dos trabajadoras de Radiotaxi 141 en las mismas condiciones que estaban, informó a El País Ary Wiedemann vocero del Suatt.

Según el principio de acuerdo las dos trabajadoras, delegadas sindicales, "quedarán en el mismo horario, el mismo grupo, misma tarea, mismo salario, pero el único pero que plantea es que no deja sentado que el reintegro sea en Radiotaxi 141 sino puede ser en otra radio".

En una nota publicada por El País el 16 de enero, Enrique Mera, tesorero de la Gremial Única del Taxi, afirmó que la patronal está cumpliendo con el compromiso, ya que ha reincorporado a trabajadores, pero las dos que aún no han sido reincorporadas —que son delegadas sindicales— es porque no aceptan las condiciones que les da la gremial.

Ellas eran radio operadoras y pasarían a ser telefonistas y "eso implica un cambio de horario, hay una indemnización parcial cuando ocurre ese cambio, las que han aceptado están contentas porque han cambiado sus condiciones de trabajo además de lo económico tienen día y medio libre, cuando antes tenían un día solo. Ese día y medio es fijo", indicó el tesorero de la patronal del taxi.



Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez

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