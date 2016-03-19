Paro de la Unott sorprendió a suburbanos y a empresarios

Empresas de ómnibus interdepartamentales devolvieron el dinero a pasajeros afectados.

Pasajeros, empresarios, algunos trabajadores sindicalizados y otros no adheridos a los gremios cuestionaron la medida de paro de ómnibus y taxis que se cumplió ayer por 24 horas y que, combinado a un día de lluvias, atentó contra quienes iban a estudiar, trabajar o de vacaciones en el inicio de Semana Santa.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) anunció ayer de tarde que el paro de taxis continúa por tiempo indeterminado y que este mediodía habrá una asamblea general.

El jueves, a raíz de la muerte de Fernando González, un taxista de 48 años, quien fue baleado en un intento de rapiña el martes pasado, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) decretó un paro de 24 horas que se cumplió ayer. A esta medida se sumaron inmediatamente los ómnibus urbanos de Montevideo, los interdepartamentales y los taxis; sin embargo, los suburbanos tardaron varias horas más en adherirse porque los representantes que fueron a la asamblea de la Unott querían hablarlo con otros trabajadores del sector porque la medida difería con lo que se venía discutiendo, luego de que balearon a un taxista el 28 de febrero.

Suburbanos.

A la coordinadora del sector suburbano le sorprendió la decisión de efectuar el paro de 24 horas porque antes del jueves se manejaban otras alternativas.

Por lo ocurrido, la coordinadora del sector suburbano decidió convocar para "el próximo 29 de marzo a un plenario de delegados ampliado del sector para definir de ahora en más, y que sepan todos nuestros usuarios, de tener resuelto que cuando haya un herido o muera un compañero del transporte ya sepan cuál va a ser la movilización", informó Oilcar Camaño, secretario general de Copsa. La idea con esa opción, que van a evaluar, es que los pasajeros ya sepan qué van a hacer los transportistas y que puedan prever cómo movilizarse, dijo.

La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) coincide con la coordinadora de los suburbanos en que la Unott cambió su postura sobre la medida a adoptar. "Se trata de un paro que es totalmente improcedente. Además, ha habido una modificación del tratamiento de este tema en la Unott porque en situaciones similares anteriores no había paro, estaban de acuerdo con que era una barbaridad y emitían proclamas, pero no adherían al paro", indicó Walter Sosa, presidente de Anetra, quien agregó que no está en contra de que se use la paralización, pero cree que debería hacerse con anticipación, para darles tiempo a programar los servicios y perjudicar lo menos posible a los usuarios del transporte.

El paro interdepartamental no fue acatado por todos. "Felizmente la evaluación que hacemos es que muchos quieren trabajar. De todas las empresas, hay arriba del 60% o 70% trabajando", dijo Sosa al ser consultado ayer.

Las empresas Copsa y Cutcsa dispusieron de un servicio de emergencia.

El presidente de la Gremial Única del Taxi (Patronal), Oscar Dourado, afirmó que "no comparte que los taxis hayan parado cuando el compañero fue herido, para mí es un exceso. La conducta que tuvo la Unott de realizar este paro de la manera que lo hizo es responsable, (después de la muerte de un trabajador)". Taxistas no sindicalizados proponen no realizar paro de actividades para evitar perjudicar a los pasajeros, en su lugar sugieren solo detener las tareas durante el sepelio y el velatorio.

Afectados.

La movilidad entre ciudades del interior también se vio afectada, por lo que docentes y estudiantes no pudieron ir a clases. "El impacto es tremendo, nos perturba toda la operativa, teniendo en cuenta que es un viernes y de comienzo de Turismo. La mayoría de los pasajeros entiende que no es problema nuestro, pero otros no. Hubo gente que tenía hotelería reservada y no pudo viajar", agregó Sosa.

El presidente de Anetra dijo que ayer las empresas interdepartamentales devolvieron el dinero a los afectados o les dejaban abierto el pasaje.

Anetra asegura que a pesar del paro, trabajo entre un 60% y un 70% de las empresas. Foto: F. Flores

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