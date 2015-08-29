Paro de 24 horas por el asesinato de un taxista en el barrio Peñarol

Los sindicatos del taxímetros y del transporte de pasajeros decretaron un paro de 24 horas por el asesinato de un trabajador del taxi ocurrido este viernes en el barrio Peñarol. El servicio de transporte de ómnibus urbano ya comenzó a mermar. El suburbano comienza el paro con los primeros servicios del sábado.

Tanto el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) como la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) decidieron decretar un paro de 24 horas por el asesinato de un taxista ocurrido esta tarde en el barrio Peñarol.

El titular de la Unott, Oilcar Camaño, explicó a El País que en lo que refiere al transporte urbano, el paro comienza con las salidas previstas de los primeros servicios a partir de la medianoche, aunque advirtió que “ya está mermando” la cantidad de unidades en las calles.

El reintegro se realizará con la salida de los primeros servicios nocturnos del sábado, entre las 21 y 22 horas, explicó Camaño.

En lo que refiere al transporte suburbano, (los ómnibus que salen de la terminal de Río Branco) el paro comienza con los primeros turnos de mañana sábado y el reintegro será con las primeras salidas del domingo.

Por último, Camaño dijo que los servicios de transporte interdepartamental, que salen de Tres Cruces, no adhieren a la medida sindical.

El dirigente del Suatt, Ary Wiedemann, dijo a El País que "todavía no tenemos fijada la hora en que será levantada la medida, porque eso depende de la hora del sepelio del compañero y todavía no lo tenemos muy claro porque lleva su trámite judicial y administrativo".

"Cuando le entreguen el cuerpo a la familia y tengamos eso más claro vamos a evaluarlo. Por lo pronto todo el día de mañana vamos a seguir. Si el sepelio fuera mañana (sábado), ya con los primeros turnos del domingo nos reintegraríamos y si el sepelio fuera el domingo, seguiríamos de paro hasta el domingo y ese día evaluaríamos cuándo nos reintegramos", explicó el dirigente.

Mañana el Suatt realizará un plenario en su local sindical para evaluar nuevas medidas.

Rapiñeros se fugaron sin el dinero

Paulo P (la víctima) se encontraba contando el dinero de la recaudación mientras esperaba a su compañero. En ese momento dos jóvenes en una moto llegaron armados para intentar rapiñarlo, a lo que el hombre se resistió. Fue por esto que recibió un disparo en el tórax, el que finalmente le costó la vida.

Fuentes policiales confirmaron a Subrayado que los ladrones huyeron del lugar sin el dinero tras disparar contra el hombre. Pero en su fuga, por la calle Volta, chocaron contra una camioneta a dos cuadras en el cruce de la calle Terencio.

A uno de los delincuentes se le cayó el arma, pero la recuperó y ambos se fueron corriendo.

El trabajador fallecido tenía 44 años de edad, una familia con "niños chicos" y una "foja impecable como trabajador", afirmaron fuentes sindicales a El País.

En horas de la tarde se realizó una movilización de los taxistas por el centro de Montevideo. Tomaron 18 de Julio, luego Bulevar Artigas, Garibaldi y San Martín, para finalizar en la sede del sindicato.



Paradas llenas debido al paro total del transporte de pasajeros. Foto: A. Martínez

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