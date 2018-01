Adeom levanta paro: "Autoridad aceptamos, lo que no aceptamos es autoritarismo"

Esta mañana la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo se reunió para definir cuáles son los pasos a seguir, luego de haber realizado un paro que afectó desde ayer, entre otros servicios, el de la recolección de basura en la capital.



En la asamblea de hoy martes se resolvió que se levantan las medidas, pero

advirtieron que puede haber ocupaciones si siguen las sanciones injustas.



"Los compañeros de limpieza ya están trabajando, pero este tema no se cierra acá. Queremos llegar a diciembre de 2018 sin las condiciones" en las que se trabajó en las fiestas pasadas, dijo Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom este mediodía en conferencia de prensa.



Ripoll señaló que los trabajadores quieren aclarar a la población que la medida de paro no fue solamente por las sanciones que recibieron dos funcionarios. Adeom también rechaza la medida de la Intendencia de Montevideo (IMM) de contratar a privados.



La secretaria general de Adeom dijo que “esta discusión hay que darla con profundidad”. Y resaltó el hecho de que hoy “es 16 de enero y sigue la contratación e empresas privadas (…) estamos pagando un costo altísimo".



Ripoll sostuvo que la sanción es "algo más , es una manera que tiene la IMM para generar un conflicto" porque "las sanciones injustificadas van a tener indudablemente un reacción de los trabajadores".



Además, criticó que hay situaciones puntuales en las que los trabajadores incurren en faltas o errores y no son sancionados: "Hay investigaciones iniciadas, por ejemplo con lo que tenía que ver con la compra de ropa de invierno para los funcionarios el año pasado. Y por esos casos nunca sancionaron a nadie, dijo.



"A quienes gestionan y cometen errores graves y gravísimos esta administración no los sanciona", dijo, y añadió que "quien resuelve aplicar la sanción, quien recepciona el recurso en el debido proceso, son los mismos. No existe ese proceso que asegura la cristalinidad en la sanción".



"Somos victimas de sanciones injustas", aseguró Ripoll, insistiendo en que "no es que nos movilizamos por la sanción".



Ayer, el asesor de relaciones laborales de Desarrollo Ambiental de la IMM, José Prato, dijo en rueda de prensa que "Adeom tiene responsabilidad por no aceptar la autoridad". Y agregó que "no vamos a negociar este tipo de sanciones".



Ante esto, Ripoll dijo hoy que "a la autoridad la aceptamos, lo que no aceptamos es autoritarismo". Porque la comuna "sanciona a quién quiere como quiere y a quién no quiere como no quiere".



Respecto a las sanciones que llevaron a que en las últimas 24 horas cientos de funcionarios se sumaran al paro, que finalmente se levantó ste mediodía, es en uno de los casos por un funcionario que cumple funciones administrativas desoyó una orden de su superior que le solicitó que se quedara más tiempo para realizar una determinada actividad.



En el otro, un trabajador de la base de Buceo se negó a completar unas planillas.

RELACIONADAS Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza By EL PAIS Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza Adeom inició un nuevo paro que afecta la recolección por sanción a dos funcionarios Adeom inició un nuevo paro que afecta la recolección por sanción a dos funcionarios Video Adeom inició un nuevo paro que afecta la recolección por sanción a dos funcionarios