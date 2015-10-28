Paran las cooperativas de ómnibus por asamblea

Las cooperativas de transporte realizarán hoy un paro a partir de las 9 horas, ya que se reunirán en asamblea para analizar el avance de la negociación colectiva.

Hoy miércoles las cooperativas de transporte realizarán un paro, ya que se reunirán en asamblea a las 11 horas para analizar el avance de las negociación colectiva.

Según informaron a El País fuentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), el paro comenzará a las 9 horas y se extenderá hasta el fin de la asamblea entre los trabajadores agremiados.

Los servicios afectados serán los de los ómnibus urbanos y suburbanos de COETC, Raincoop y UCOT.

La ronda de negociación salarial avanza lentamente y se anunció que esta semana se firmarán los acuerdos correspondientes a los trabajadores del transporte urbano y suburbano que implicarán una mejora en las remuneraciones en términos reales de un 3% en un período de 30 meses. En estos dos subgrupos ya se firmaron preacuerdos, que serán discutidos por los trabajadores en la asamblea de hoy miércoles.



Los taxis trabajan "a reglamento".

Los trabajadores del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) continúan con las medidas esta semana. Desde la noche del lunes, y hasta hoy siguen trabajando "a reglamento".

Las medidas que han tomado los trabajadores del taxi en las últimas semanas son en reclamo de la falta de avances que según ellos tienen las negociaciones salariales.

"Los trabajadores del taxímetro en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario nos hemos declarado en conflicto, a partir de no tener ningún tipo de avance en la sucesivas reuniones en la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) en donde el sector empresarial no ha presentado ninguna propuesta que posibilite la negociación y no ha dado garantías de poder cumplir con las pautas mínimas planteadas por el poder ejecutivo, en tal sentido nos vemos obligados a profundizar el conflicto de cara a la culminación de esta sexta ronda en donde no existió negociación alguna ya que hubo desde un comienzo una voluntad política clara de no negociar", señalaron días atrás en un comunicado.



Imágenes de la marcha de la UCOT por el Centro de Montevideo. Foto: Agustín Martínez

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