Para Martínez "lo ideal" sería que cada inspector tenga "su camarita"

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, habló esta mañana sobre las grabaciones que en los últimos tiempos algunos conductores han hecho al verse interceptados por inspectores de tránsito de la comuna y también sobre el tema de la basura en la capital.

En diálogo con el programa Inicio de Jornada de radio Carve, Martínez dijo que "por suerte se solucionó el conflicto de la basura”.

Añadió que ahora "el desafío es el 25 de diciembre", porque es una fecha en que la gente saca más basura a la calle y ésta aumenta un 30% ese día.

Y reconoció que aún está pendiente tratar el problema de las personas que hurgan en los contenedores y dejan los residuos tirados. Incluso contó que en más de una oportunidad él mismo ha bajado de su auto para recriminarle a alguien por eso: "Hay gente matándose para que la ciudad esté limpia y vos la tirás afuera, hermano, pará", le dijo a un hombre una vez.

Respecto a las filmaciones a los funcionarios municipales, el jerarca dijo que pidió las grabaciones que realizaron varios choferes de Uber al ser fiscalizados: "Me puse contento", reconoció yexplicó que fue por la forma en que los funcionarios se dirigen a los conductores: son "caballeros" y "educados", dijo Martínez.

La forma en que proceden "es la forma que tenemos, no vamos a jugar a las madres". Pero "las escuché, escuché unas cuantas y me impresionaba", señaló.

El jerarca también fue consultado específicamente por el caso de la grabación, por parte de un inspector, al periodista César Bianchi, que resultó en un video quemuestra al conductor en el momento en que es multado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Martínez dijo sobre el tema de las cámaras: "Para mí lo ideal seria que estuviera institucionalizado, que tuvieran la camarita por garantía del ciudadano y por garantía del inspector".



