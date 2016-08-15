Para hoy el sector Limpieza de la IMM

El sector Limpieza de la Intendencia de Montevideo volverá a paralizar hoy sus actividades a partir de las 13:15 horas, para movilizarse a las 14:00 al segundo piso del Palacio Municipal, donde el intendente Daniel Martínez realiza el habitual acuerdo con su gabinete.

Adeom convocó a todos los trabajadores municipales a apoyar la medida disponiendo locomoción para el traslado. La hora de reintegro a las tareas se resolverá durante la concentración.

Uno de los reclamos "clave" de Adeom es la exclusión que hizo la Intendencia de un grupo de 215 trabajadores que estaban en el régimen 6+2. Estos funcionarios hacían un horario de 8 horas y las últimas 2 las cobraban diferenciadas (aunque por debajo del valor de una "extra"). Quedaron excluidos del régimen por acumular más de 30 minutos de llegadas tarde en un mes, o más de 20 días de licencia médica en el año.

Otro reclamo es histórico en la plataforma de Adeom: la remunicipalización de todos aquellos servicios privatizados y tercerizados en el área de limpieza de la ciudad (CAP-Teyma, cuadrillas de barrido, camiones con "chupadoras" de basura, etc.). A su vez, el sindicato tiene planteos por cargos, regulaciones y promociones, así como por seguridad en los ámbitos de trabajo.

El secretario de Finanzas y ex presidente de Adeom, Álvaro Soto, dijo a El País que en una reunión del consejo directivo del sindicato se resolvió, por unanimidad de los presentes, presentarle al PIT-CNT una moción de paro general, "en el entendido de que se han profundizado los retrocesos".

Nuevo plan de la IMM. Foto: N. Pereyra

HABRÁ MOVILIZACIÓN