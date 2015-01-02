Pando: trabajadores de peaje dejarán las barreras levantadas hasta el lunes

Los trabajadores del peaje reclaman mayor seguridad y como medida mantendrán las barreras levantadas hasta el próximo lunes. La Policía montó un operativo para dar con los ladrones, pero aún no han obtenido información para dar con su paradero.

Tras finalizar una reunión en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores del peaje de Pando decidieron dejar las barreras levantadas hasta el próximo lunes en reclamo de mayor seguridad, día en que se realizará una nueva asamblea.

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones aún no tiene pistas sobre los delincuentes que en esta madrugada, sobre las 3 horas, robaron unos $ 2 millones del peaje de Pando, según informaron a El País.

Los delincuentes eran un grupo de entre ocho y nueve personas que llegaron al lugar en tres autos y redujeron violentamente a un efectivo de Policía Caminera que realizaba servicio 222. Dispararon varias veces y le robaron el arma de reglamento, antes de esposarlo con sus propias esposas.

También redujeron a un guardia de seguridad, cajeras y supervisores.

Luego de romper la caja fuerte y tomar el dinero escaparon y hasta el momento el operativo que montó la Policía no ha dado resultados positivos.



Foto: Archivo El País

POLICÍA SIN PISTAS SOBRE delincuentes que robaron $ 2 millones