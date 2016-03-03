Países de riesgo para turistas mujeres

Brasil, Colombia y México entre los destinos peligrosos.

La web especializada en turismo femenino International Women’s Travel Center, ha escrito extensamente sobre la seguridad de las mujeres en el extranjero y elaborado una lista de los 10 países que las mujeres turistas deben visitar "con precaución".

La lista incluye a tres países de América: Brasil, Colombia y México.

Del país que albergará los Juegos Olímpicos en julio próximo, se informa que, según el Ministerio brasileño de Salud, las violaciones se incrementaron en un 157% entre 2009 y 2012. En abril de 2013, una turista estadounidense fue violada en un autobús público. De Colombia, donde el turismo ha experimentado un enorme impulso en los últimos años, "la violencia sexual contra las mujeres sigue siendo generalizada", afirma Julie Kreutzer, responsable del Womens Travel Center. Y de México, donde "millones de estadounidenses viajan de forma segura cada año, los casos de violaciones contra mujeres que viajan en el transporte público son una amenaza significativa", dice.

En 2013 tuvo amplia repercusión el caso de un grupo de seis turistas españolas que fueron atacadas sexualmente en un bungalow de Acapulco.

El primer lugar de la lista de los países más peligrosos lo ocupa India, que ha sido calificada como "la capital mundial de las violaciones".

Los otros siete países receptores de turismo donde se recomienda a las mujeres tomar precauciones por la violencia de género son, por su orden: Turquía, Tailandia, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Kenia.

Seguridad de las mujeres en el extranjero