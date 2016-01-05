Pagarán 300 pesos la hora por cada soldado que recogió basura

En total fueron 4.000 los contenedores que se limpiaron (según informó la comuna), y cerca de 400 efectivos del Ejército los que realizaron la tarea a raíz del conflicto y paro de los funcionarios municipales.

El trabajo que durante cinco días realizaron los efectivos militares recogiendo la basura acumulada afuera de miles de contenedores en Montevideo costará $ 300 la hora, dijo el director de Desarrollo Ambiental, Oscar Curutchet a Subrayado.

A partir de este martes la comuna no contará con el apoyo del Ejército, y debido a que con Adeom no se ha logrado un acuerdo, se planea contratar a tres empresas y dos ONG limpar la ciudad.

IMM debe usar ahora empresas privadas y ONG para limpiar la ciudad

La Intendencia de Montevideo está recurriendo a tres empresas contratadas y a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) para limpiar la ciudad y espera que en algún momento de la próxima semana la situación esté normalizada, pero ya no podrá contar con la colaboración del Ejército que cesó sobre las 20 horas de ayer al entenderse que había terminado la emergencia sanitaria en la capital.

Óscar Curutchet, director de Desarrollo Ambiental de la IMM, dijo a El País que la clave será que a partir de este martes se reactive la "recolección lateral" de contenedores para evitar que la situación vuelva a tornarse compleja.

El funcionario reconoció que "hay un atraso grande en la zona Oeste" de Montevideo y que en el Este la situación está casi controlada. También reconoció que el ausentismo en la división Limpieza que siempre es muy alto sobre fines de año parece haber sido todavía superior este diciembre

El Ejército realiza tareas de recolección de basura. Foto: Leonardo Mainé

basura en montevideo