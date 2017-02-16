Pagan la fertilización a algunas de las mayores de 40

El beneficio será solo para quienes ya iniciaron el proceso.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció ayer que todas las mujeres que están haciendo tratamientos de alta complejidad de fertilización asistida y ya cumplieron 40 años, recibirán el beneficio del copago por parte del Fondo Nacional de Recursos (FNR) para hacer los tres intentos que marca la ley. Semanas atrás se había informado que estas solo accederían a terminar el procedimiento que tengan en marcha, sin importar si este era el primero o el tercero.

Esto, sin embargo, no incluye a otras mujeres que ya cumplieron 40 años y que quisieran acceder al plan de fertilización asistida de alta complejidad con los copagos del FNR.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso; la subsecretaria, Cristina Lustemberg; y la directora general del FNR, Alicia Ferreira, recibieron ayer a representantes de 300 mujeres que están en esta situación, y que la cartera había anunciado que quedaban por fuera del beneficio a partir 27 de febrero.

Una de las mujeres que participó en la reunión, Gabriela Miranda, dijo a El País que "se va a hacer un nuevo decreto, que va a ser firmado cuando llegue el presidente Tabaré Vázquez del viaje, y que va a determinar que las que tienen 40, las que tienen más de 40 y las que aún no cumplimos 40 pero ya empezamos el tratamiento, vamos a tener los tres intentos que la ley prevé".

El decreto reglamentario de la ley 19.167, relativa a las técnicas de reproducción asistida, del 27 de febrero de 2015, establecía que "las técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad serán de aplicación a las personas a partir de los 40 años y hasta que cumplan 60, durante los 24 (veinticuatro) meses siguientes".

Pese a esto, mujeres mayores de 40 años y la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida Humana (que está formada principalmente por médicos), pidieron a fines del mes pasado al ministro Basso una prórroga, aduciendo dificultades para acceder a las prestaciones, ya sea por la parte de dinero que las interesadas deben pagar, como por las demoras de ciertos procedimientos.

Cifras.

El Estado ahorrará $ 51 millones este año por no financiar los tratamientos de fertilización asistida a mujeres mayores de 40, según cifras aportadas días atrás a El País por la directora del FNR, Ferreira.

Las cifras del FNR cerradas al 31 de diciembre de 2016 señalan que hubo 1.543 solicitudes de tratamiento, de las cuales se autorizaron 1.306. Del resto, 96 están pendientes ya que se pidió información complementaria, 85 aún no fueron analizadas y 98 fueron denegadas (esto equivale al 6%).

El 57% corresponde a menores de 40 años y 43% a mujeres de entre 40 y 60.

Los números señalan que las pacientes menores de 35 años tienen una tasa de embarazo que llega al 53%; las que tienen entre 35 y 40 están en un 36%, y los mayores de 40% en un 20%.

A partir del 27 de febrero, FNR financiará fertilización asistida solo a menores de 40. Foto: Archivo

REDACTAN NUEVO DECRETO