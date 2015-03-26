Otros dos asaltos a repartos de bebidas

Dos nuevos robos a repartidores ocurrieron ayer miércoles en Montevideo, uno de ellos con violencia.

Ambos incidentes tuvieron lugar al mediodía en barrios diferentes, uno en Nuevo París y otro en 40 Semanas. El dirigente del sindicato de la bebida, Richard Read, informó que los dos asaltos fueron a mano armada y que en uno de ellos se apedreó el parabrisas de un camión y cuando el conductor bajó lo agredieron y terminó a golpes de puño con uno de los delincuentes.

Estas dos rapiñas se suman a una ola de robos a repartidores que ocasionó una movilización acompañada de un paro que decretó el sindicato de la Bebida, el jueves pasado. La gran mayoría de los distribuidores de bebidas sufrieron un asalto o les robaron fundas cuando se detuvieron frente a un semáforo o se encontraban detenidos ante un comercio ubicado en una "zona roja" de Montevideo.

Saben que los delincuentes utilizan motos para emboscar a los camiones y luego huir. Por eso, los repartidores adoptan estrategias cuando son seguidos por motos como no detenerse frente al cliente.

Read dijo a El País que con medidas de paro no se soluciona esta situación y que en el corto o mediano plazo el 75% de los repartos estará bajo un régimen informativo bancarizado y de redes de pagos. Agregó que ayer hubo una reunión con el sector de fabricantes de bebidas sin alcohol y cervezas que "fue importante y positiva" y volverán a encontrarse después de Turismo para definir medidas.

En uno hubo golpes