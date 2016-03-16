Otro taxista grave tras ser baleado en Punta de Rieles

Hay paro de taxis desde anoche en reclamo de seguridad.

Ayer de tarde, sobre las 19:00 horas, balearon a un taxista en la zona de Punta de Rieles en Montevideo, esto ocurre 17 días después que otro trabajador del volante fuera baleado el domingo 28 de febrero pasado, cuando circulaba por Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada.

Poco antes de las 20:00 horas de ayer el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) decidió comenzar un paro por tiempo indeterminado, debido a que 20 minutos antes se enteraron que uno de sus compañeros había sido baleado en Camino Cerdeñas y Erídano, en la zona de Punta de Rieles.

Además se concentraron a las 21:00 horas frente a la sede del sindicato en Clemente César y San Martín. El tiempo de duración de la detención de las tareas va a estar dado por la evolución en la salud del trabajador herido, informó a El País Antonio Diez, secretario general del Suatt.

El taxista se llama Fernando González Díaz, de 48 años, es chofer de Radio Taxi 141. Hasta ayer estaba grave e internado.

"Venía circulando y le dispararon, detuvo la marcha por el disparo y le volvieron a disparar", indicó Diez, secretario general del Suatt. Indicó que "la policía maneja que fue una tentativa de rapiña. El taxista no tiene antecedentes penales".

Por su parte, Subrayado de Canal 10 informó que la rapiña no se concretó. Anoche Prensa de la Jefatura de Policía no tenía ningún dato de lo ocurrido, según indicaron a El País.

En febrero.

El 28 de febrero pasado un chofer de 58 años fue baleado mientras circulaba por Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada.

Al parecer el conductor rechazó levantar un pasaje por considerarlo "sospechoso" y en ese momento dispararon sobre el costado del vehículo. El taxista está internado desde hace 17 días, le hicieron siete operaciones. Ayer aún estaba internado en el CTI.

El jueves 3 de marzo pasado, dos menores de 16 y 17 años fueron hallados culpables por un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa por dispararle al taxista el 28 de febrero. Fueron detenidos tras realizar varios allanamientos en la zona y el 3 de marzo los trasladaron a un centro del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Como consecuencia de esa rapiña el Suatt efectuó un paro de 24 horas. Además, el 29 de febrero pasado integrantes del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas realizó una movilización a la Torre Ejecutiva (en plaza Independencia) para exigir al presidente de la República, Tabaré Vázquez, la plataforma de seguridad del sindicato.

En la página web del Suatt, los trabajadores solicitan: "dotar a los vehículos de todos los elementos de seguridad reglamentarios: trabapuertas y elevacristales automáticos, intercomunicadores, radios, luz azul, mampara, inhabilitación de asiento delantero durante la noche, etc.".

Taxistas se concentraron anoche frente al sindicato. Foto: Gerardo Pérez

DOS TRABAJADORES DEL VOLANTE ATACADOS EN 17 DÍAS