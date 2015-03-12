Otro policía fue agredido; lo apuñalaron tras intento de rapiña

El agente también trabaja como taxista, y fue entonces cuando un delincuente lo hirió con un cuchillo en un intento de robo. Herido, el policía persiguió al ladrón y logró detenerlo.

Un efectivo policial fue apuñalado sobre las 21:30 horas de este miércoles, en Millán y Domingo Aramburú, en La Aguada.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo el agente fue víctima de un intento de robo mientras trabajaba como taxista. Un desconocido lo agredió con un cuchillo, lo hirió en el cuello y en la mano para robarle.

A pesar de las heridas, el policía salió en persecución del delincuente y logró detenerlo a unos 50 metros del lugar.

El rapiñero resultó con heridas leves y tras ser atendido por un médico fue trasladado a una dependencia policial. Se enteró a la Justicia competente y deberá declarar .

El agente fue trasladado al Hospital Policial, pero está fuera de peligro y está previsto que esta mañana reciba el alta médica.



Violencia contra policías.

Este es el cuarto caso de agresiones hacia agentes policiales en las últimas horas.

Otros tres policías resultaron heridos entre el martes y este miércoles en Montevideo, en distintos episodios que muestran la enconada resistencia de la delincuencia hacia las fuerzas de seguridad en los barrios periféricos.

El primer caso fue el de una mujer policía en el barrio Casabó, que recibió un disparo en un ojo. El segundo, un policía que fue atacado por una veintena de mujeres en el barrio Marconi, y mordido por un perro pitbull. En el último caso, ocurrido ayer, un agente recibió un disparo en un muslo y otro en una mano, en un intento de rapiña a una estación de servicio de Punta de Rieles.

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