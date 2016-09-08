Otra marcha del taxi contra Uber, con paro y una nueva carpa sindical

La manifestación tuvo lugar en los alrededores del Palacio Legislativo y estuvo acompañada de un paro que comenzó a las 17:00 horas de este miércoles.

Este miércoles el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt), realizó un nuevo paro que llevaba como consigna "por un transporte popular, contra Uber y las multinacionales", junto con una movilización frente al Palacio Legislativo, donde instalaron otra carpa sindical.

La primera carpa fue instalada la semana pasada en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Cada integrante del gremio aporta $ 50 cada día para que la carpa se mantenga.

Durante la manifestación, varios conductores alertaron en las redes sociales que el tránsito en los alrededores del Palacio Legislativo se encuentra afectado por la movilización del Suatt.



Los taximetristas han realizado diversas movilizaciones durante este año, en protesta "contra las multinacionales" y especialmente contra Uber, la empresa internacional que brinda un servicio de transporte.

En las últimas semanas se pudo saber también, que una nueva empresa llamada Cabify, que tendrá un servicio muy similar al de Uber, se instalará en Uruguay y ya está en búsqueda de nuevos trabajadores.

Hasta el momento está previsto que se realice un nuevo paro el próximo sábado en la tarde.



Nueva carpa sindical. Foto: Marcelo Bonjour

Movilización de taxistas frente al Palacio Legislativo. Foto: Marcelo Bonjour

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