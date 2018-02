Oposición intensificará investigación por ASSE

No se votó la venia para que asuma la titularidad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Marcos Carámbula ya inició el diálogo con los diputados que integran la comisión investigadora en el Parlamento. Desde la oposición se advirtió que el cambio de autoridades en el organismo no implica frenar la indagatoria, sino lo contrario.

"Ya he hablado con diputados como Martín Lema y Daniel Radío y voy a hablarlo con los otros que integran la comisión. Quiero escucharlos y recibir lo que ellos han planteado. He leído, por cierto atentamente, todo el proceso de la investigadora", dijo el presidente de ASSE designado en una entrevista con el programa Quién es Quién, que se emite en Diamante FM y Televisión Nacional. La voluntad de diálogo abarca también a todos los sindicatos, agregó.

Lema dijo a El País que fue él que llamó a Carámbula para "desearle éxito" en la nueva función. "Fue una llamada cordial (...) No digo que no haya diálogo y yo estoy siempre abierto al diálogo. En abril del 2015 pedí ser recibido por el directorio de ASSE, que fue cesado, y me contestaron que no me iban a recibir", recordó.

El diputado nacionalista dijo que este acercamiento no implica que se frene el trabajo en la investigadora parlamentaria. "No hicimos referencia al pasado en la conversación, yo creo que la investigadora ahora tiene que intensificarse, porque esta decisión de remover a los directores lo que hace es confirmar todas las irregularidades que se vienen denunciando", aseguró Lema en referencia a la destitución de Muñiz, del exvicepresidente de ASSE Mauricio Ardus y del vocal Jorge Rodríguez Rienzi.

Lema dijo que para saber dónde están los errores en la gestión "hay que profundizar aún más la investigadora, que investiga hechos, no personas". "De arranque puedo hablar de muchos puntos a resolver en ASSE que la investigadora no ha llegado a tocar. Es importante hacerle llegar las situaciones de irregularidad y cambiar la conducta", concluyó.

Entre los temas pendientes a investigar, Lema nombró la gestión de los centros hospitalarios de Dolores, Mercedes, Cerro Largo y Colonia donde se tocan temas como el "conflicto de intereses". A su vez, está pendiente el análisis de denuncias sobre las colonias psiquiátricas, el Hospital de Ojos y la División Arquitectura, que en algunos casos no eran inscriptas en el Banco de Previsión Social. "No toda irregularidad desemboca en un proceso penal, hay que ver qué puede ser materia de denuncia penal o no", aclaró Lema sobre la investigación.

"Sobre la designación de directores de hospitales por concurso estoy de acuerdo y por eso presenté un proyecto de ley en abril de 2017", señaló. Además pidió que si esta es la postura, se deben promover los concursos a corto plazo porque para eso no se precisa ley.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente Radío recibió el llamado de Carámbula, que le planteó la posibilidad de mantener una reunión para escuchar las críticas y los planteos que se quieran hacer con respecto a la gestión del organismo. Consultado por El País, el diputado dijo que la actitud de Carámbula le pareció "muy bien", pero eso incidirá "muy poco" en la investigadora. "Lo que estamos indagando es para atrás, pero si se hicieron cosas mal o se vulneraron normas está primero el reconocimiento, el segundo paso es revisar las normas que es lo que Marcos Carámbula está proponiendo", opinó.

Corregir conflicto de intereses y hacer una auditoría interna.

El nuevo presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Marcos Carámbula se comprometió a corregir el conflicto de intereses de directores de hospitales en el interior del país que compraron servicios para empresas de su propiedad. "Hay que legislar y actuar en consecuencia", señaló en una entrevista con el programa Quién es Quién.

Además aclaró que la de él, será una gestión "sin sector político partidario". "No voy a titubear", afirmó en referencia a si tiene que cesar a alguien que cometa una irregularidad en la gestión.

Al igual que cuando asumió en Canelones, Carámbula hará una auditoría en ASSE. En caso de que fuera necesario, aclaró que está dispuesto a pedir una externa.

En tanto, adelantó que se está trabajando en la designación de directores de hospitales por concurso y en la compra de medicamentos mediante un mecanismo nuevo que genere una mayor rapidez. "Queremos que la compra sea por concurso de precios con tres ofertas como hasta ahora, pero tener rapidez para resolver en el momento un traslado o la adquisición de un medicamento. Darle agilidad, pero con los controles correspondientes", explicó Carámbula. El mecanismo nuevo para adquirir medicamentos sería similar al que utilizan en la actualidad las mutualistas, agregó el nuevo presidente de ASSE.