La oposición insiste en reclamar baja del déficit

El creciente aumento del déficit fiscal, la pérdida de competitividad del sector productivo, el aumento de funcionarios públicos, entre otros temas, además de la explicación del gobierno sobre el aumento de tarifas públicas, centraron el primer debate del año en el Parlamento, en la comparecencia de los subsecretarios de Industria, Guillermo Moncecchi, y de Economía, Pablo Ferreri.

Todos los partidos de la oposición se quejaron por la ausencia de los ministros. A la misma hora de la sesión el titular de Economía Danilo Astori estaba reunido con el presidente Tabaré Vázquez por los reclamos del sector agropecuario, al igual que la ministra de Industria Carolina Cosse que ayer partió en un viaje oficial a China.

El gobierno definió en diciembre una suba en las tarifas públicas a partir del 1° de enero de 2018. OSE y Antel aumentaron 6,5%, UTE 3,2%, la nafta 9,8% y el gasoil 4,8%. Los in- crementos de OSE y Antel estuvieron alineados básicamente a la inflación anual, aunque el aumento de las naftas fue claramente superior.

En el caso de UTE, las autoridades de la empresa eléctrica entendían que podía haber incluso una rebaja, pero el Ministerio de Economía quiso que hubiese un aumento (aunque menor a la inflación de 2017) dado que los aportes de ese ente son fundamentales para Rentas Generales en este momento de elevado déficit fiscal.

El senador nacionalista Álvaro Delgado, convocante del Poder Ejecutivo que fuera apoyado por el senador colorado José Amorín, presentó una serie de medidas para tender a la rebaja de las tarifas. A partir de ellas, se podría bajar la nafta $ 2, el gasoil $ 7 y la luz un 15%.

Una ayuda

Según Delgado, con esas medidas se podría "contribuir" a la rebaja. "Necesitamos tarifas públicas que no dependan de transferencias de los entes a Rentas Generales en continuo aumento", explicó. Esa transferencia es una de las principales críticas que la oposición le hace al gobierno, y, para los partidos, es la causa de que las empresas estatales deban aumentar las tarifas de los servicios.

"Fue un aumento excesivo con el que existía la intención de incrementar los aportes a Rentas Generales y tener mayor recaudación, en contra de la expectativa generada por los anuncios de jerarcas de gobierno de que podía haber una rebaja: no solo no bajaron, sino que aumentaron", dijo Delgado.

"Las tarifas aumentaron por encima de los costos de producción de las empresas. Ya que no hay más chances de recaudar por vía impositiva, se usan las tarifas con las que es muy fácil recaudar y muy difícil evadir. Si uno no tiene plata, no puede poner combustible y si no paga la luz, se la cortan", dijo el senador.

El senador Amorín fue uno de los que protestó por la ausencia de los ministros. "Convocamos al ministro y a la ministra. Vinieron los subsecretarios. Voy a hablar de la madre del borrego. Por algo suben las tarifas públicas por encima de su costo. El problema que tie-ne el país es el déficit fiscal, el aumento desesperado de gasto por encima del crecimiento. El problema es que los gastos crecieron por encima del crecimiento", subrayó.

"No queremos terminar con las políticas sociales, pero hay que bajar el déficit", enfatizó.

También criticó el aumento de funcionarios públicos en unos 60.000 en los últimos años, y recordó que el ministro Astori dijo en marzo de 2017 que tenían que entrar dos por cada tres que se jubilaran para bajar la cantidad. Y recordó que "con la soberbia con que habla" el ministro anunció en 2016 que no habría más impuestos. Insistió en tomar medidas para frenar el ingreso de personas el Estado para bajar su costo.

Ferreri se defendió diciendo que el plan de Astori de bajar los funcionarios, sistema conocido como 3 x 2, está siendo implementado. Y que los ingresos al Estado se han dado en la salud, la educación y la policía fundamentalmente.

"Las tarifas públicas han ido disminuyendo"

Valiéndose de una presentación de Power Point, el subsecretario Pablo Ferreri sostuvo que desde 2005 las tarifas públicas bajaron en términos reales y que evolucionaron muy por debajo del poder adquisitivo de los salarios.

En el caso de Ancap, aludió a la rebaja de 8% en el gasoil aplicada a mediados de 2017. Entonces, recordó, el barril cotizaba a US$ 44, para luego subir a US$ 63 a finales de año. Hoy, sostuvo, cotiza a US$ 70. Apuntó que en el precio del gasoil "si bien aún existe una brecha respecto a la región, la misma se viene reduciendo y se realizará un esfuerzo adicional transitorio para los sectores con dificultades (arrocero, lechero y hortifruticultura)", aludiendo a los anuncios que a esa hora hacía el presidente Vázquez.

Acerca de UTE, afirmó que la evolución de todos los costos previstos para este año 2018 duplica el ajuste procesado en enero. "Las tarifas deben analizarse en conjunto con la mejora de los servicios", anotó.

Iván Posada, diputado del Partido Independiente, destacó con cifras oficiales la "pérdida de competitividad" de la producción.

Entonces Ferreri sostuvo que la competitividad "hay que analizarla con un enfoque sistémico".

Tras Ferreri, el nacionalista Mario Ayala afirmó que la pérdida de competitividad explica "la gran cantidad de productores y empresas que han venido desapareciendo en los últimos años".