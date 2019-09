Una oportunidad para traer libros de Estados Unidos con un mínimo costo de envío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para cualquier lector empedernido la posibilidad de bucear entre miles y miles de libros, de diversos géneros y temáticas, es un placer único. Incluso, muchos suelen incluir la actividad en sus viajes al exterior, para acceder a una mayor oferta de publicaciones y conocer nuevos autores.

Eso mismo ofrece a los lectores uruguayos la empresa de comercio electrónico TiendaMIA.com, que pone a disposición a través de su plataforma web un inmenso catalogo de libros, CD y vinilos. En total hay más de 30 millones de opciones para elegir.



Solo por septiembre, TiendaMIA presenta la oportunidad única de traer los libros que prefieras desde Estados Unidos por un costo de US$ 1,99.



También están abarcados por la oferta aquellos que prefieren “ver la película”, porque tienen la opción de vivir la experiencia completa y adquirir a un precio accesible el libro de su película favorita.



Los lectores podrán dar rienda suelta a su pasión, porque esta clase de productos no contabilizan dentro de la franquicia de compras web —que permite hasta tres envíos al año libre de impuestos a cada mayor de edad—, por lo que no existen límites para la compra de libros.

En los primeros días de esta oferta, se triplicó la venta de libros a través de la plataforma. Según explicaron desde TiendaMIA, se apunta a personas amantes de los libros, en especial con publicaciones variadas para el público adulto. Aunque también hay ofertas infantiles y se busca captar a quienes no leen frecuentemente y pueden ver esta oferta como la excusa perfecta para meterse en ese mundo.



Hasta el momento, los más demandados han sido los libros de la saga Game of Thrones, “Padre rico, padre pobre” de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter —sobre educación financiera y tácticas de inversión—, “Cincuenta sombras de Grey” de E.L. James, “La chica del tren” de Paula Hawkins, así como publicaciones de recetas, infantiles y de cómics.



Tanto estos como los otros miles de productos que comercializa TiendaMIA, se pueden observar ingresando a la plataforma online de la firma, que destaca por su facilidad y seguridad.



El country manager de TiendaMIA en Uruguay, Andrés de Miquelerena, explicó que trabajan “no solo para ser la forma más fácil de comprar productos por Internet en tiendas del mundo, sino también la forma más segura, rápida, efectiva y transparente”.



Algunas de las facilidades de la plataforma son que permite visualizar el monto total de la compra antes de finalizarla, que brinda el detalle de los costos de envíos y procesamiento, que bloquea los productos con ingreso prohibido al país y que ofrece un servicio local de atención al cliente.



Para la etapa de post-venta, TiendaMIA proporciona un servicio de seguimiento exacto del envío y consolida los productos en una única caja disminuyendo peso y volumen del paquete, para que el usuario pueda optimizar sus tres franquicias anuales ahorrando tiempo y dinero.