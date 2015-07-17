Operativos logran bajar rapiñas en zonas rojas

El operativo denominado "Luz Roja" permitió abatir las rapiñas de doce a tres por día en los barrios Borro, Marconi, Unidad Casavalle, Cuarenta Semanas, y la zona desde Aparicio Saravia hasta el kilómetro 18 de Camino Maldonado, informó el Ministerio del Interior.

El equipo policial está conformado por 46 efectivos dispuestos en 15 móviles, divididos en dos turnos de seis horas cada uno.

El oficial de enlace entre la Jefatura de Policía de Montevideo y la Guardia Republicana, capitán Jorge Seré, informó a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior que el operativo "Luz Roja" continúa, incluso cuando se superpone con partidos de fútbol o de básquetbol.

El operativo funciona todos los días desde las 17:00 hasta la 1:00; el horario donde se registran mayor cantidad de estos delitos, según los datos provenientes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Tal como comentó el capitán Seré, las rapiñas más frecuentes son las "de oportunidad" a transeúntes, en especial a los que aguardan en las paradas de ómnibus, o a motociclistas.

Los atracos a ómnibus y taxímetros, y las rapiñas a comercios ocurren en menor medida.

“Luz roja”