Operativo en las rutas por recambio de turistas

El cierre de la primera quincena del año determinará un importante movimiento en las rutas nacionales. Un fuerte operativo por tierra y aire buscará brindar seguridad a los miles de turistas que entran y salen del país. El plan afectará todas las rutas del corredor turístico, desde Rocha a Paysandú.

El operativo comenzó ayer a la hora 16:00 y finalizará el lunes a una hora a determinar, de acuerdo al movimiento que se presente, según indicó el director Nacional de Policía de Tránsito, Paulo Costa.

El jerarca recomendó tener "paciencia y tolerancia" y "salir con tiempo para evitar retrasos". Anunció que para mejorar la fluidez del tráfico en las carreteras se va a "retrasar los semáforos en coordinación con el Ministerio de Transporte".

Costa advirtió que se colocará efectivos con motocicletas en las banquinas para evitar adelantamientos irregulares.

La Policía Nacional de Tránsito dispuso de 239 efectivos policiales que se moverán en 57 vehículos de cuatro ruedas y 40 motos. Además, participará la Policía Aérea con sus tres unidades, la Guardia Republicana y decenas de policías dependientes de las jefaturas de Paysandú, Soriano, Colonia, Flores, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado Tacuarembó y Rocha.

Se aplicará un despliegue compuesto por controles fijos y móviles. La presencia más fuerte será en la Interbalnearia y las rutas 8 y 11. La Policía Nacional de Tránsito estará en 34 puntos y las jefaturas en 14. La Guardia Republicana es encontrará en cuatro lugares y en otros dos instalará drones.

Puente.

Los vehículos ocupan la totalidad de los 3.408 metros que tiene la estructura del puente General San Martín. Una importante aglomeración en la explanada del lado uruguayo y colas del lado argentino, pautan el primer recambio turístico de la temporada.

Unas 15 mil personas ingresaron a Uruguay por el puente durante la jornada de ayer. Para hoy domingo se espera un movimiento similar o mayor dado que empezarán a retornar los turistas que llegaron para vacacionar en la primera quincena de enero.

Desde que empezó el verano hasta ayer, han ingresado más de 200 mil argentinos por el puente San Martín. "No nos dan tregua, el movimiento es intenso casi que todos los días y ya podemos establecer que hay un 12% de incremento en relación al año pasado", dijo a El País, Jorge Graciani, jefe local de Migración Fray Bentos.

Del lado uruguayo se habilita en forma permanente 8 carriles de acceso y cuando la demanda es importante cómo la de ayer, solicita a Argentina utilizar parte de su superficie para habilitar otros 3 carriles a contramano, de forma de atender con 11 vías de acceso y dinamizar el ingreso de visitantes al país. Con el recambio la zona de egreso del puente San Martín, se verá colmada también de argentinos volviendo a su país.

Estos son los días de mayor movimiento anual de turistas que van y vienen por la principal frontera terrestre. El peaje de Fray Bentos es además la principal fuente de ingreso de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Camiones.

La otra cara de la moneda, la viven cientos de camioneros que quedan "atrapados" en la frontera, porque la prioridad es atender al turista.

"Con toda la superficie ocupada por automóviles los camioneros no tenemos otra que esperar para movilizarnos. Esto se podría arreglar si extendieran el horario de atención los días viernes, pero no pagan extras y los funcionarios se limitan hacer el horario de oficina que termina temprano en la tarde", se quejó un transportista que como tantos debe ahora esperar hasta mañana lunes porque no tuvo tiempo de salir con su carga antes del sábado al mediodía.