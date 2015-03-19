Operativo permitió incautar pistolas, miras telescópicas y municiones

La Policía allanó dos casas e incautó, entre otras cosas,miras telescópicas, 84 cartuchos, 98 proyectiles vivos, nueve cargadores, una caja porta pistola CZ 85 y culata de rifle completa. Detuvieron a dos hombres, pero luego quedaron libres.

En la tarde de este miércoles personal del área de Investigaciones allanó dos viviendas del barrio Ituzaingó.

Con el apoyo de personal de la Guardia Republicana y Plantel de Perros, inspeccionaron las viviendas y encontraron dos pistolas, una granada lacrimógena, dos camisas del Instituto Policial y un chaleco antibalas verde.

Se incautó también un larga vista y tres miras telescópicas, además de 84 cartuchos de diferentes calibres, 98 proyectiles vivos también de diverso calibre, nueve cargadores, una caja porta pistola CZ 85 y culata de rifle completa. También cuatro celulares y una radio frecuencial.

Dos hombres mayores de edad y con antecedentes penales fueron detenidos en ese momento.

La Juez de Primera Instancia en lo Penal de 14to. Turno dispuso que los detenidos recuperaran la libertad y que los bienes incautados fueran derivados a Policía Científica.



Allanaron dos casas en Ituzaingó. Foto: Ministerio del Interior

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