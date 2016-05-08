Operativo especial de limpieza por los barrios comenzó a las 22 horas

La Intendencia, de la mano de los municipios y en diálogo directo con ADEOM, realizan una jornada especial para limpiar los puntos más afectados por la basura.

A partir de las 22 horas de este sábado, la Intendencia de Montevideo empezó una jornada especial de limpieza, junto con los Municipios y en diálogo directo con ADEOM, y se extenderá por todo el domingo, indicó la comuna.

Como parte de la jornada salió un turno reforzado de camiones levanta contenedores en la región este, según la Intendencia es la que presenta más dificultades. También habrá un foco especial de trabajo en los municipios CH, D, E y F.

El foco está en atender la limpieza alrededor de los contenedores, también llamada la "zona limpia", donde más se ha acumulado basura. Esta tarea comenzará a las 00 del domingo y se extenderá durante toda la jornada.

Hay dos tipos de camiones, palas y retroexacavadoras, así como maquinaria de los municipios. Además se trabajará con chipeadoras para procesar la poda.

"En la noche, la tarea se centrará en aquellos lugares que por cuestiones de tránsito es más difícil abarcar durante el día", informó la comuna. Para participar en la jornada se anotaron más de 100 trabajadores de la Intendencia, a los que se sumarán los de cada municipio.

El trabajo se coordina desde el cantón de Buceo. Además se reforzará el trabajo de mantenimiento de la maquinaria, clave para el éxito de la jornada. Con el objetivo de preservar lo más posible las herramientas, en el sitio de disposición final habrá también una máquina topadora.

El intendente Daniel Martínez, los alcaldes de los Muncipios, el secretario general Fernando Nopitsch, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental Oscar Curutchet, el director de Recursos Humanos Eduardo Brenta, y otras autoridades recorrerán durante la jornada los principales puntos de trabajo, estando en diálogo directo con los trabajadores y los vecinos.



Pocitos miércoles de mañana. Foto: Ariel Colmegna

