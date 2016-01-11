Operativo de saturación e impacto en Maldonado

Durante el fin de semana la Policía de Maldonado realizó un operativo de impacto y saturación en los balnearios El Chorro, Manantiales y Punta Piedra.

El mismo comenzó el viernes a las 18:45 y se extendió hasta el sábado de noche. Producto del mismo, en el primer día la Policía fernandina incautó 12 motos y sancionó a dos menores por conducir sin la habilitación correspondiente.

Ya el sábado la Policía pudo incautar otras tres motos, las que quedaron en depósito de la Seccional 12ª.

El objetivo era la detección de motocicletas y otros vehículos que habitualmente utilizan los delincuentes para cometer arrebatos y rapiñas.

Al respecto, el comisario mayor Víctor Iraola, vocero de la Policía de Maldonado, aseguró ayer a El País que desde marzo del año que acaba de culminar a la fecha se han afectado unas 1.300 motos, lo que ha determinado una "sensible" caída en distintas modalidades delictivas en las que se usan motos, entre ellas arrebatos y rapiñas.

Los operativos de saturación se realizan de manera sorpresiva en todo el departamento de Maldonado. Consisten en el despliegue de un grupo de efectivos que realizan controles sorpresivos de documentación.

La cobertura de la seguridad en Maldonado y Punta del Este se está desarrollando con el aporte de cadetes de la Escuela Nacional de Policía. Uno de los futuros oficiales, por ejemplo, detuvo en el día de ayer a un automovilista que circulaba alcoholizado y con un vehículo hurtado.

Foto: Archivo.

Caen rapiñas y arrebatos