Operativo de emergencia por basura

El domingo de noche pondrán “todos los recursos” para la limpieza de cuatro municipios.

Amenos de 24 horas de la salida del director de Limpieza, Néstor Campal, la Intendencia de Montevideo anunció que el próximo domingo desarrollará una "jornada especial de limpieza" que busca tener "impacto" en gran parte de la ciudad.

El objetivo es atender de manera prioritaria la situación de los municipios CH (Pocitos, Punta Carretas), D (Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Unión, Cerrito de la Victoria), E (Punta Gorda, Malvín, Buceo, La Blanqueada) y F (Manga, Maroñas, Villa Española, Punta de Rieles).

La participación en el operativo es voluntaria para los funcionarios y ayer comenzó la recepción de inscripciones.

Hora cero.

La cantidad de basura a recolectar y el número de personal necesario para la tarea se dará a conocer en la tarde de hoy. Todo depende de la cantidad de voluntarios inscriptos.

Está resuelto que el operativo comience a la hora cero pero no se sabe la hora de finalización. Fuentes municipales manejaban ayer que podría finalizar durante la tarde.

"Es una medida para paliar la situación y atendiendo a la coyuntura con respecto a la cantidad de residuos acumulados y en particular los que están en los alrededores de los contenedores", explicó Óscar Curutchet, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia.

Curutchet subrayó que este "esfuerzo" será desarrollado por funcionarios de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo y personal de los municipios. "En esto no participan terceros", dijo.

Aquellos trabajadores que no se encuentren cumpliendo tareas ese día y participen del operativo, cobrarán horas extras. El sindicato de los municipales (Adeom) fue recibido ayer por la cúpula municipal y aceptó el plan de limpieza "extra".

La propia Intendencia informó que se encuentra en diálogo "directo" con Adeom.

"Vamos a trabajar con palas mecánicas, camiones de levante trasero y también de los abiertos. Además, con todos los móviles con que se pueda contar en ese momento, en particular de la Intendencia y de los municipios", mencionó.

Por otro lado, en la tarde de ayer el gerente operativo de Limpieza, Eduardo Parra, se reunió con representantes de los gobiernos municipales para coordinar el trabajo.

El operativo será coordinado desde el Comité de Seguimiento que impulsó el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y que trabaja desde marzo, haciendo un monitoreo continuo de la situación de la limpieza en la ciudad.

Conflicto.

Un grupo de dirigentes de las listas sindicales 1330, 1980 y uno de la 307 propusieron en la jornada de ayer volver al levante manual y sacar algunos contenedores de las zonas más complicadas hasta que se tenga los camiones y materiales para la recolección mecanizada. Esa propuesta no fue aceptada por la dirección de Adeom aunque está siendo evaluada por las autoridades municipales que se ocupan de la limpieza en la ciudad.

Mientras tanto, el sindicato se mantiene en conflicto por el convenio salarial. El próximo lunes se reunirá la Intendencia y el sindicato municipal con mediación del Ministerio de Trabajo. Adeom reclama llegar a $ 30.000 de salario base al final del quinquenio.

Para ello pretenden reubicar algunas partidas que el gobierno departamental invierte en contrataciones de empresas privadas y organizaciones civiles que prestan servicios.

clasificadores "en conflicto".

La Ucrus, que agrupa a clasificadores de residuos y recolectores informales, está en conflicto. "Cada vez es peor la calidad de residuos que ingresa a las plantas (de clasificación) y se nos quiere obligar a trabajar con materiales en descomposición; se sanciona a delegados sindicales, y ahora se nos informa que se nos retirará el beneficio de los boletos gratuitos", sostienen.

RIESGO SANITARIO.

Esperando la llegada de camiones.

El sindicato municipal (Adeom) y la Intendencia de Montevideo sostienen que el atraso en la recolección de residuos se solucionará cuando lleguen los camiones especiales para limpieza.

También las dos partes coinciden en que el problema más grave se está produciendo en la zona este de la ciudad aunque el oeste también tiene dificultades.

Mientras tanto, los talleres municipales se encuentran tratando de restablecer los servicios con los medios disponible. De hecho, ayer salieron 19 camiones para cumplir con la jornada normal de limpieza y terminaron 17 en el horario nocturno.

"Es un número más que aceptable, de esta forma la región oeste va a quedar al día en materia de recolección", aseguró ayer a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet.

Además, el jerarca aseguró que "de mantenerse la disponibilidad de camiones en poco tiempo vamos a estar en una situación regular. No estamos bien pero la situación es fluctuante y estamos trabajando sobre el mantenimiento (de la flota de limpieza) que es la base estructural del problema".

Plan de contingencia para zonas afectadas por la basura. Foto: Ponzetto

LA CIUDAD TAPIZADA POR RESIDUOS